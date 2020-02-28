波士頓紅襪隊在進行交易過後，成功幫自己的薪資瘦身，而目前正在進行春訓，而有媒體預測紅襪的開季26人名單，將包含我國旅美好手林子偉，指出他能守多個位置，替球隊陣容增加了許多靈活性。

前陣子大聯盟官網才預測了各隊開季名單，而紅襪隊的名單當中並沒有包含林子偉，不過紅襪隨隊記者Jen McCaffrey則提出了他自己的看法，他認為紅襪會將林子偉納入了開季名單內。

他認為林子偉雖然進攻表現沒有到達水準以上，不過他能夠守二壘、游擊及三壘甚至能客串外野手的超級工具人屬性，是紅襪教練團的一大活棋，在調兵遣將上會有很大的幫助。

同時原本的工具人Brock Holt決定轉隊到密爾瓦基釀酒人，而且林子偉已經沒有下放權，若是要將他放回小聯盟就要經過讓渡名單，如此一來就有可能被別隊拿走，也增加了他留在開季名單的機會。

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(中時電子報)