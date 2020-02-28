立法院長游錫堃聘請台中落選立委洪慈庸出任立法院的顧問，月薪12萬元。消息一出立即輿論嘩然，游錫堃親自澄清：「機要缺不算酬庸，又不是國營事業的負責人」。對此，台北市議員游淑慧發現「酬庸與慈庸的差異：滿滿台灣價值」，這解釋算是可以暫解國人心中疑惑。

游淑慧在臉書舉洪慈庸、「學姊」黃瀞瑩兩人對比為例。2020大選落幕，「學姊」黃瀞瑩因名列台灣民眾黨不分區，而辭去台北市政府副發言人身分，在未當選後，回鍋北市府任職，薪水也從原本的5萬多，加薪至6萬1601元。但這人事慘綠營議員簡舒培批評是黑箱、酬庸。

如今，洪慈庸敗選變成立法院顧問，月薪12萬元，是「學姊」黃瀞瑩月薪的兩倍。不見指責黃瀞瑩酬庸的簡舒培出來講句話，倒是貴為立法院長游錫堃親自緩頰：「機要缺不算酬庸，又不是國營事業的負責人」。完全無視社會輿論對此批評聲音四起。

游淑慧表示，「酬庸與慈庸的差異：滿滿台灣價值」。「之前民進黨批評學姊6萬薪水回歸北市府是『酬庸』⋯」，那立委落選、12萬回歸立法院是？⋯⋯嗯，是『慈庸』」。

最後，游淑慧感慨表示，「『#為這片土地努力』的報酬真高⋯讓人羨慕⋯」。

(中時電子報)