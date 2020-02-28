大陸1月服貿逆差額月增6.2％ 1、2月貨貿數據將合併發布 22:092020/02/28 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據大陸國家外匯管理局（下稱外管局）28日公布數據顯示，1月的服務貿易逆差222億（美元，下同），逆差額較去年12月的209億元增加6.2％。 此外，外管局表示，因為海關1月和2月的貨物貿易進出口數據將合併發布，今年1月國際收支範圍的貨物貿易數據也將與2月數據合併發布。 外管局數據還顯示，服務貿易逆差中，1月旅行差額逆差額為183億元，占服務貿易逆差比重82.4％，運輸逆差額為46億元，占服貿逆差比重20.7％。 (旺報 ) #逆差 #數據 #差額 #貿易 #外管局 也許您會感興趣 推薦閱讀 區塊鏈金融 迎新生力軍Contour 04:102020/02/24 金融．稅務 所羅門提供物聯網創新平台 04:102020/02/24 產業特刊 東元智慧馬達機電監控系統 犀利 04:102020/02/24 產業特刊 匯率期貨趨勢專欄－美元吸金 歐元期貨軟趴趴 04:102020/02/25 證券．權證 亞洲首檔防駭概念ETF 國泰網路資安ETF 投資新尖兵 04:102020/02/25 產業特刊 《金融股》台壽保滿期金大數據分析，4、5年級女性占逾六成 16:142020/02/25 財經 善用大數據 增強防治力道 00:482020/02/26 生活新聞 大跳水 2月經濟數據恐更差 04:102020/02/26 財經焦點 對抗聯發科無須出全力？ 高通5G新利器暗藏招 16:592020/02/26 財經 陸採大數據 監測疫情調配資源 04:092020/02/27 話題觀察 財經熱門新聞 亞股全趴！台股下周暴跌多少？散戶盯3大數字 - 財經 大暴殺後…空手散戶能撿？網反應一面倒 - 財經 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 財經 比7年前還狂！專家曝金價邪惡數字 - 財經 美股崩跌想接刀？ 分析師狂勸散戶看這些警訊 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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