根據大陸國家外匯管理局（下稱外管局）28日公布數據顯示，1月的服務貿易逆差222億（美元，下同），逆差額較去年12月的209億元增加6.2％。

此外，外管局表示，因為海關1月和2月的貨物貿易進出口數據將合併發布，今年1月國際收支範圍的貨物貿易數據也將與2月數據合併發布。

外管局數據還顯示，服務貿易逆差中，1月旅行差額逆差額為183億元，占服務貿易逆差比重82.4％，運輸逆差額為46億元，占服貿逆差比重20.7％。

(旺報 )