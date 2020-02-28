陸1月服務貿易逆差略增6.2％ 22:092020/02/28 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家外匯管理局（下稱大陸外管局）28日公布，1月服務貿易逆差222億（美元，下同），逆差額較上月的209億元略增6.2％。 據路透報導，大陸外管局公布的數據也顯示，1月旅行差額為逆差183億元，占服務貿易逆差比重為82.4％；運輸差額為逆差46億元，占服貿逆差比重為20.7％。 據了解，貨物和服務貿易是指居民與非居民之間發生的貨物貿易和服務貿易交易。 (旺報 ) #逆差 #貿易 #服務 #服務貿易 #差額 也許您會感興趣 推薦閱讀 區塊鏈金融 迎新生力軍Contour 04:102020/02/24 金融．稅務 保誠關懷保戶 防疫e起來 04:102020/02/26 產業特刊 新冠疫情會不會嚇跑外資 04:092020/02/27 論壇廣場 工商社論》正視中小型商業服務業的困境 04:102020/02/27 財經要聞 雙橡園V1特區 豪宅進化3.0 04:102020/02/27 投資理財 高科技與半導體產業 板塊挪移 04:102020/02/27 財經焦點 美國在台海封橋搭擂台 04:102020/02/27 時論廣場 中華電信結合AWS與訊連科技 「企業遠端辦公安心包」2個月免費 15:242020/02/27 財經 南投成立居家隔離關懷服務中心 讓檢疫、隔離者獲安心關懷服務 17:142020/02/27 生活 大陸1月服貿逆差額月增6.2％ 1、2月貨貿數據將合併發布 22:092020/02/28 財經 財經熱門新聞 亞股全趴！台股下周暴跌多少？散戶盯3大數字 - 財經 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 財經 大暴殺後…空手散戶能撿？網反應一面倒 - 財經 比7年前還狂！專家曝金價邪惡數字 - 財經 美股暴殺蘋果跌入熊市！ 台積電ADR重挫逾4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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