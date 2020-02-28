大陸國家外匯管理局（下稱大陸外管局）28日公布，1月服務貿易逆差222億（美元，下同），逆差額較上月的209億元略增6.2％。

據路透報導，大陸外管局公布的數據也顯示，1月旅行差額為逆差183億元，占服務貿易逆差比重為82.4％；運輸差額為逆差46億元，占服貿逆差比重為20.7％。

據了解，貨物和服務貿易是指居民與非居民之間發生的貨物貿易和服務貿易交易。

(旺報 )