新冠肺炎疫情衝擊下，鴻海集團旗下富士康面臨復工產能吃緊的狀況，為了兼顧防疫工作以及復工進度，富士康宣布聘請大陸工程院院士、著名呼吸病學專家鍾南山為總顧問，並啟動自製口罩的產線，預計在近日就能達到日供百萬片規模。據日媒報導，鴻海集團轉投資夏普將在3月中旬於日本工廠生產口罩，初期能日供15萬片口罩。

根據先前報導指出，鴻海集團因應新冠肺炎疫情需求，有機會在台灣的土城廠區自製口罩，若未來口罩產線能符合醫療級相關規定，也會配合政府的徵用政策，等到徵用期結束後，鴻海會優先回饋口罩給新北市弱勢、教育等相關機構。

此外，富士康深圳龍華廠目前自製口罩產能持續提升，預計在近日就能達到日供百萬片規模。NHK 報導，由於新冠肺炎疫情在日本延燒，日本口罩也出現供不應求的情況，在日本政府的呼籲下，夏普決定將製造面板的三重縣工廠啟動口罩生產線，預計在3月中旬開始生產，初期能日供15萬片。

報導提到，夏普將利用工廠無菌室來生產口罩，先啟動3條生產線，未來預計能擴產到10條，等到產能穩定，最多能達到日供50萬片。

(中時電子報)