鍾政均螢幕角色多變。（盧禕祺攝）

鍾政均笑容陽光。（盧禕祺攝）

30歲的鍾政均，坦言自己現在是內斂的獅子座。（盧禕祺攝）

鍾政均笑認感情上是霸氣的男友。（盧禕祺攝）

鍾政均（左）劇中是安心亞的男友，個性媽寶。（歐銻銻娛樂提供）

鍾政均小六時期比較圓潤。鍾政均提供

鍾政均小六時期。鍾政均提供

鍾政均3歲時和2個姊姊出遊照。鍾政均提供

30歲的鍾政均近來在愛奇藝台灣站、TVBS電視劇《墜愛》飾演安心亞的男友，戲裡媽寶個性被觀眾嫌吵又煩，他說每次和安心亞演完一場戲就會對她說對不起，因為擔心自己的演出會讓她反感，像是有段台詞說「我們親親抱抱就和好，好不好」，沒想到安心亞戲外卻覺得可愛，「原來有女生可以接受這種撒嬌，和我以前想法不一樣」。

安心亞劇中周旋在鍾政均、溫昇豪、宋柏緯之間，鍾政均自嘲戲裡是有名無實的現任男友，因為和女神完全沒有親密戲的福利。不過讓他開心的是，10年前他曾在《犀利人妻》飾演溫昇豪的助理，現在升格和溫昇豪變成情敵，戲外2人還曾是伊林師兄弟的關係，「昇豪哥都沒變，他這次戲裡還演大學生」，誇溫昇豪凍齡。

鍾政均過去常演正義、暖男、憂鬱形象，這次他主動向導演王明台爭取飾演有反差萌的媽寶角色，也和導演討論不讓角色只有功能性的存在，而是呈現它也有可愛討喜的一面。他首集中跟安心亞求婚，一言不合就把戒指丟掉，入戲網友留言要安心亞跟他分手，還留言怒罵「這媽寶怎麼這樣」，他笑說「角色也算成功一半了」。

他開拍前曾看吳慷仁在電視劇《戀愛沙塵暴》俏皮可愛表演方式，其他就是取材自身生活經驗。他坦言爸媽重男輕女、對他疼愛有加，小時他常有新衣服穿、不用做家事等特權，2個姊姊會因為吃味而故意偷捏、偷咬他，有次他睡覺醒來看不到媽媽，在家門口嚎啕大哭，結果被以為是失蹤兒童送到警察局，「小時候真的滿媽寶的」。

他小時候有求必應，念小六時每天回家要喝木瓜牛奶、蔥抓餅，媽媽太寵溺，他1年內還因此胖10多公斤，直到國中才回復標準身材，「長大後怕胖，為了要控制身材還考了健身教練執照」。小時也曾任性到晚上12點補習完，跟媽媽說要吃北京烤鴨，媽媽沒買到，最後只好先買鹹酥雞讓他充飢，「出來都要還，媽媽現在變公主了」。

小時雖是媽寶，他長大後不像戲裡凡事都跟媽媽報備，媽媽更不會干涉他的感情，「我在感情上比較霸道、大男人」，笑認自己算是控制狂男友，希望女友做任何事都要報備，「我知道不太好，但是沒辦法，我自己也都會報備啊」。他半年前和圈外前女友分手，曾像戲裡那樣用各種方法挽回？獅子座的他，霸氣回：「我心裡想，但絕對不會去做。」

(中時 )