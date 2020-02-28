墨西哥證實首例新冠肺炎確診 拉丁美洲第2例 22:362020/02/28 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 墨西哥當局今天宣布，境內出現首例新冠肺炎確診案例。這也是繼巴西後，拉丁美洲第2個國家出現新冠肺炎患者，也是拉美第2例，同時也和義大利有關。 墨西哥衛生部副部長拉米雷斯（Hugo Lopez-Gatell Ramirez）告訴記者，一名疑似感染新冠肺炎的病患經過第2次採檢，今天上午結果出爐，呈現陽性反應。 路透社報導，這是拉丁美洲的第2例確診。巴西衛生部26日宣布境內出現首例確診，患者是一名曾赴義大利的61歲男性。 (中央社) #新冠肺炎 #武漢 #肺炎 #拉丁美洲 #美洲 也許您會感興趣 國際熱門新聞 土耳其火大開放邊界 大批難民湧入歐洲 - 國際 新冠肺炎確診66人 日本北海道公告進入「緊急狀態」 - 國際 Netflix不義之財第二季將開播 庫許納與納吉布不義之財全都露 - 國際 為何伊朗疫情慘重？學者稱這風俗是關鍵 - 國際 德國衛生部宣布大流行 已無法控制疫情 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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