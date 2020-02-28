墨西哥當局今天宣布，境內出現首例新冠肺炎確診案例。這也是繼巴西後，拉丁美洲第2個國家出現新冠肺炎患者，也是拉美第2例，同時也和義大利有關。

墨西哥衛生部副部長拉米雷斯（Hugo Lopez-Gatell Ramirez）告訴記者，一名疑似感染新冠肺炎的病患經過第2次採檢，今天上午結果出爐，呈現陽性反應。

路透社報導，這是拉丁美洲的第2例確診。巴西衛生部26日宣布境內出現首例確診，患者是一名曾赴義大利的61歲男性。

(中央社)