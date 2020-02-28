「報天氣-中央氣象局」臉書專頁表示，明(29)日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區偶有局部短暫雨，中南部空氣品質不佳，短時間內將達到「紅色警示」等級，新的鋒面將在下周日(1)下半天影響台灣。

天氣風險公司預報員賴忠瑋表示，明天各地低溫約17-20度，白天則相當溫暖，西半部高溫29-31度，東半部27-28度，連假天氣都十分舒適，好天氣將持續到下周日(1)上半天，下半天另一道鋒面雲系南下，主要影響區域為苗栗以北及東半部地區，預計影響時間會到下周一(2)中午。

賴忠瑋指出，下周一鋒面之後有另一波東北風南下，降溫持續到下周三(4)，下周天氣和這周相比較為不穩定，民眾請留意降雨和保暖。

另外西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，尤其清晨機率更高一些，交通往返請多留意。

根據環保署空氣品質預報顯示，明天環境風場為偏東至東南風，西半部地區位於背風側，水平擴散條件稍差，清晨及夜間可能出現逆溫現象，導致污染物易累積，午後中南部近山區受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；馬祖、金門及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部短時間達「紅色警示」等級。

(中時 )