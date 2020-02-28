(23：09更新)新冠肺炎疫情引爆全球股災，美指期盤前一度重挫674點，顯見投資人的樂觀情緒消失殆盡，從股市撤出的資金不斷流入避險資產，美債殖利率曲線日前又再度出現倒掛警訊。美股28日開盤大跌495.81點、暫收25,270.83點。

美國10年期公債殖利率27日觸及盤中歷史新低1.2474%，顯示投資人不斷找尋可以避險的資產躲避這場可能延續好幾個月的災難，這也使得投資人將目光擺在美國聯準會(Fed)是否會啟動，先前主席鮑爾(Jerome Powell)暗示在今年不會啟動的降息措施。

美國28日公布1月份個人消費支出（PCE）以及通膨率數據偏弱，僅有個人所得較上月增漲0.01%，加上新冠肺炎衝擊之下，市場預期美國經濟數據報告將推動Fed貨幣政策更加鴿派。

恐慌性賣壓湧現！截至台北時間晚間11點05分，道瓊指數下跌1,045.89點或4.06%、暫收24,720.75點；標普500指數下跌101.52點或3.41%、暫收2,877.24點；納斯達克指數下跌267.42點或3.12%、暫收8,299.06點。

(中時電子報)