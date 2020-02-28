新冠肺炎（COVID-19）疫情方興未艾，台灣確診達32例，又傳確診外傭趴趴走，引爆「社區感染」隱憂，中央流行疫情指揮中心更提升至一級開設。但曾任華盛頓大學醫學院副教授的前民進黨立委沈富雄獨排眾議報喜訊，認為台灣醫療資源無虞，就算感染新冠病毒也是小事一樁。

沈富雄在臉書發文，列出13點對新冠肺炎的看法：

(一)我原以為自己是獨排眾議的烏鴉，但環顧四周盡是烏鴉，我只有以喜鵲自居了。

(二)COVID-19中譯是「冠狀病毒感染症」，沒有Pneumonia(肺炎)一字。就好比當年得麻疹而沒因肺炎而死的只能診斷為「麻疹」，而不是「麻疹肺炎」。

(三)更妥當的名字應為CORID-19，用呼吸道(R)，取代病毒(V)。

(四)站在人類瘟疫史的角度看這個新病，COVID-19不算壞，六個月後回頭看便知。

(五)媒體把COVID-19污名化

(1)鍾南山說潛伏期可長達4週。

(2)病癒出院後可再患。

(3)台灣第一例出院後，肺部呈纖維化。

(4)死狀甚慘。

(5)將無症狀卻帶原者（確診）視為威脅，他們應是天然免疫力的播種者。

(六)真象是：

(1)輕症甚至無症狀者居多。

(2)多數輕症者甚至沒有就醫就自癒。

(3)重症率低。

(4)死亡率低，排除中國與伊朗，死亡率<1%，中國排除湖北（含武漢）死亡率0.79%。

(七)想像你住在醫療資源無虞之地（如台灣）而感染COVID-19，應是小事一樁，就算不幸淪為重症者，亦無大礙，只要你不是年長而且有慢性病。

(八)葉金川說他怕COVID-19遠甚於SARS，這是危言聳聽，請問他當年身處和平醫院恐怖，還是，此番如果送他去鑽石公主號郵輪恐怖？

(九)葉的理由是未被找出的感染源正在社區流竄，問題是如真有這些感染源，他們並沒有形成明顯的一波疫情，而且病毒恐已消失。

(十)如果最後世上1/2～1/3人口將得此病，多數是輕（無）症，則COVID-19不應視為人類大敵。

(十一)抗體檢測方法廣泛可派上用場時，COVID-19的真面目將大白於世。

(十二)陳時中司令官帶領的團隊表現可圈可點，但他的角色如同電影〝1917〞中第一線壕溝裡的英軍指揮官，戰績是擒獲德軍32名。但後方不平靜，這不全是他的責任

(十三)「境外圍堵」VS.「境內減災」二者真是不知所云，目前台灣最大的災情是人心惶惶，百業蕭條。

(中時電子報)