餐飲外送業者DoorDash 27日表示，公司已向美國證管會（SEC）提交股票首次公開發行（IPO）申請書，最快可望在2020年春末上市。

DoorDash是2020年最受市場關注的IPO案之一。2019年不少獨角獸公司的上市案雷聲大雨點小，DoorDash的IPO計畫將能反映IPO市場的穩健程度。

受到新冠肺炎疫情衝擊，近日美股跌勢慘重，3大指數較前次波段高點大跌約10％。儘管目前市場環境並不利於上市，但DoorDash和其承銷銀行高盛期望，待正式掛牌時，市場動盪已經結束。

除了擔心市場狀況，DoorDash也得贏得IPO投資人的信任，該公司成軍7年仍無獲利，投資人對沒有獲利的新創公司逐漸謹慎。

DoorDash自創立以來業務與估值急速擴張，2019年的募資案將市值推升至將近126億美元，相較於2018年的14億美元。

美食外送服務的市場競爭日益激烈，業者面臨更多挑戰，包括服務範圍重疊，對手祭出高額折扣搶業務，造成客戶忠誠度下滑。即便業務成長，但獲利依然艱難。

美國最大餐飲外送上市公司Grubhub便是獲利萎縮的例子，該公司股價在過去一年暴跌40％。

在此同時，投資人對矽谷不計成本衝成長的策略感到不耐。昔日能吸引大量資本的產業，包括餐飲外送服務業，也越來越難籌措到新資金。

外送業者逐漸依賴上市或合併來強化財務。據熟知內情人士透露，餐飲外送公司Postmates曾在2019年初提出上市申請，但在叫車服務業者優步（Uber）和Lyft上市表現平淡，與共享辦公空間業者WeWork放棄上市計畫後，讓Postmates決定將IPO案束之高閣。

消息人士表示，DoorDash、Postmates和優食（Uber Eats）各在2019年討論過不同的合併方案，但皆未達成協議。

(工商 )