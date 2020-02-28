最近網路上關於自韓赴陸航班爆滿消息引發熱議，盛傳是韓國疫情惡化，許多韓國民眾搶購機票，設法進入大陸避難，其中又以山東青島等數個城市最熱門。大陸外交部今天澄清說，近期搭乘韓國航班前來大陸的，絕大多數是在韓的中國大陸公民。中韓是友好鄰邦，中國大陸願與韓方加強合作抗擊疫情，並提供幫助。

大陸外交部例行記者會上，有媒體提問：隨著韓國國內新冠肺炎疫情形勢日趨嚴峻，網路上關於自韓赴華航班爆滿的消息很多。你能否證實？對此有何評論？

外交部發言人趙立堅答稱，自疫情發生後，由於航空公司縮減航班，客觀上導致了一些自韓來華航班滿座。據瞭解，近期自韓來華的乘客絕大多數是在韓中國公民。

趙立堅說，中韓是友好鄰邦，當前都處在全力抗擊疫情的關鍵時期。中方願同韓方加強合作，共克時艱，也願向韓方提供力所能及的幫助。

對於網上相關韓國民眾飛往大陸避難傳言，遭網民留言嘲笑稱，「那些咋咋唬唬說韓國人來中國避難的，拜託用用腦子，全世界一百多個國家對韓國免簽，韓國人是有多想不通跑來一個疫區國避難，而且還要辦簽證，這個時間來的多半是在中國工作生活或者其他跟中國相關的原因不得已才來的，要噴也要瞄準點啊。」

另外有網民說：「好多人都沒有腦子，疫情哪裡最嚴重？中國，換位思考，如果疫情現在中心點在韓國，就算它基本控制住了。國內剛開始爆發，你會跑去韓國避難？傻？」「韓國來中國挺麻煩的。要我是韓國人我肯定不來中國避難啊。東南亞疫情輕得多，機票便宜不需要簽證。來中國的韓國人就是正常來這裡工作啊生活的。他們來自疫區那麼就應該和其他一起回來的我國人民一起好好隔離就是了。」

(中時電子報)