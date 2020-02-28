美國下一代的空軍高級教練機-波音T-7A紅鷹(Red Hawk)，剛剛完成了一項有驚無險的測試，就是飛行過程中，故意關閉發動機，再重新啟動，這不是特技，也不是享受刺激，而是重要的安全測試。

新阿特拉斯(New Altas)報導，波音首席飛行員史蒂夫‧施密特（Steve Schmidt）和威廉‧貝瑞曼((William Berryman)駕駛T-7A教練機，在2000呎(606 公尺）的高度，關閉了的飛機的 F404發動機，時間長達48秒，然後再重新啟動，安全返回波音聖路易的測試基地。

之所以如此，是為了測試教練機的安全性，畢竟教練機是給新手飛行員駕駛的，有可能遇到任何情況，引擎空中熄火也是其中之一，又因為T-7A是單發動機的，所以瞭解發動機熄火之後有多少應變時間，就是很重要的。

Boeing T-7 Test Restarts Engine Mid-Flight

飛行員施密特說：「發動機的空中啟動測試，需要大量的準備、計劃和團隊合作，在正式飛行之前，在地面上進行了很多模擬，以確定在空中也能有效操作。這項測試是防飛行員在緊急情況的應變方案，不得不關閉發動機，並重新將其重新啟動。」

他表示，T-7A的雙尾翼設計，使它具有更高的機動性和高攻角飛行性能，它還具有嵌入式訓練系統、遠端連線，可以與最先進的地面培訓演練器相結合，使完成T-7A演訓的飛行員，能夠輕鬆上手F-35戰機，縮短中間的適應期。

波音公司表示，目前T-7A的飛行試驗時間為175小時。計畫在2023年交付給美國空軍，初始訂購數量351架，還有46具模擬器，用以取代使用達到65年T-38教練機。

(中時電子報)