即便新冠肺炎疫情重創全球金融市場，但歐元仍逆勢上漲，本周兌美元升值1.8％。分析師指出，歐元利差交易平倉，加上市場預期美國聯準會（Fed）可能降息，抑制美元升值，帶動歐元這波漲勢。

歐元已從2月20日的低點大幅反彈，兌美元勁升2.4％至1.104美元，同期歐元兌南非幣躥揚5.9％，兌披索強彈7.8％。

歐元近日的走勢與日圓和瑞朗等避險性貨幣相同，投資人傾向在市場風險上升時，將資金轉進避險資產。自2月20日以來，瑞朗兌美元揚升2％，日圓兌美元大漲3.1％。

新冠肺炎全球蔓延，導致全球股市本周賣壓沉重，義大利疫情升溫引發歐股大跌，創下2011年歐債危機以來最大跌幅，但歐元仍未受影響，兌美元本周升值1.8％。

部分分析師表示，利差交易可解釋歐元近日的漲勢。借入便宜的歐元，再將資金投入風險性資產的投資人，在近日金融市場波動時出脫風險性資產買回歐元，利差交易平倉，帶動歐元上漲。

歐元區的存款利率自2014年6月起便進入負值，低利率環境助長投資人進行利差交易。

一名對沖基金經理人表示，2020年初市場情緒較樂觀時，賣出歐元買進墨西哥披索、印度盧比、挪威克朗和其他貨幣，是市場熱門的策略。如今肺炎疫情擴散至全球，投資人了結交易，推升歐元走高。

此外，鑑於新冠肺炎疫情升溫，市場預期聯準會可能降息回應市場波動，削弱近期美元漲勢。景順（Invesco）資產配置研究部門全球主管傑克森（Paul Jackson）指出，這是近日歐元勁升的原因之一。

渣打銀行策略師預期，2020年美國可能升息兩次，以緩和新冠肺炎的衝擊。在此同時，歐洲央行（ECB）則沒有太多降息空間。

(工商 )