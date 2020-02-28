德國工業巨擘蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）27日宣布，該公司同意以172億歐元（約189.1億美元）將旗下金雞母電梯事業賣給私募基金Advent International與Cinven領銜的財團。這是歐洲逾10年來最大規模的私募股權交易案，亦是全球2008年以來最大筆併購交易之一。

此交易對於深陷困境的蒂森克虜伯可說是一大轉機，畢竟該公司獲利銳減、債台高築，內部高層對於策略方向爭執不下，投資人也懷疑該公司商業模式能否持續下去。

蒂森克虜伯多年來想方設法拉抬業績卻成效不彰，主因在於事業體過於龐雜（涵蓋潛艇、鋼鐵製造與汽車零件等）、整合不易，後來在激進投資人要求改善獲利的壓力下，該公司決定售出最賺錢的電梯事業，經過幾個月尋覓後確定買家。

蒂森克虜伯表示，此交易案多數收益將用於減輕龐大債務，同時降低員工退休金赤字等結構性成本。信評機構穆迪上個月預估，蒂森克虜伯負債已減少至約160億歐元。

(工商 )