美國商務部周五公布1月個人所得創11月個來最大月增幅，個人支出符合市場預期，至於個人消費支出物價（PCE）指數持續上升，但仍低於Fed通膨率目標。數據顯示新冠肺炎疫情未爆發前的美國經濟仍穩定成長，但消費力度減弱和儲蓄增加，還是讓人擔心會減弱其經濟表現。

1月個人所得經季調後月增0.6％，高於市場預估的月增0.4％。

1月薪資月增0.5％，高於12月的月增0.3％，反映全美21個州最低薪資在增加，和勞動市場的人力供應緊張而增加薪資上升壓力。

1月個人支出月增0.2％，低於12月往上修正後的月增0.4％；原先公布月增0.3％。

1月個人儲蓄率從12月的7.5％上升至7.9％創9個月新高。

美國三分之二經濟活動來自消費者支出，是推動美國經濟增長的重要力量，因此美國人減少消費同時儲蓄卻增加可能減弱經濟表現。

Fed偏好的通膨衡量指標－PCE指數月增0.1％，年增1.7％，主要是能源價格高於去年同期所致，並分別高於12月和11月的年增1.5％和1.3％。

扣除波動性較大的食品和能源後的1月核心PCE指數月增0.1％，低於12月的月增0.2％；年增1.6％跟12月增幅一樣。

儘管美國通膨在過去2個月持續增溫，但仍然低於Fed的2％通膨率目標。

專家認為美國近期通膨增溫情況可能只屬暫時性，因為在中國大陸等約50個國家爆發新冠肺炎疫情後，至少會在未來數周內今全球對石油等大宗商品與其他貨品等需求減少，從而抑制美國通膨持續增溫的態勢。

像紐約西德州油價在1月初時每桶逾60美元，但疫情衝擊油價在本周跌破50美元關卡。

商務部人口普查局公布1月國際貨物貿易赤字經季調後，從12月的687億美元縮減至655億美元。

(工商 )