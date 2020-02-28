距離中國國民黨黨主席補選只剩下倒數一周的時間，宣布角逐本次黨主席補選的立法委員江啟臣表示，十年來國民黨不斷的想要在新媒體中找到出路，但因為缺乏真正專業的人才，讓外行領導內行，跨不出同溫層，無法即時掌握民意，導致沒有明確的成效，讓國民黨又走回傳統回應民意方式的老路。江啟臣提到，他自己是網路世代，也懂網路，能讓國民黨在新媒體的弱勢上，轉守為攻，把國民黨的網路戰力，一次從beta版升級到最新版，馬上到位！

江啟臣說，十年前對許多朋友來說臉書只是個玩「開心農場」網站，但是隨著行動網路漸漸的融入在我們的生活，民眾資訊吸收的方式有了系統性的改變，網路的經營完全改變了我們的生活，也完全改變了政治環境。因此國民黨不能再置之不理，國民黨要邁向現代化，要與網路世代接軌，要善用網路行銷，讓國民黨努力的成績被民眾看見。

江啟臣也表示，他當時擔任行政院新聞局長滿一年後，自2011年起便開始經營網路，拍攝第一支影片邀請大家來當他的臉友，那一天剛好是2/27，到今天剛好就是邁入第十年，他一路以來都知道經營網路世代是不能懈怠的工作。所以這次參選黨主席，就是要讓國民黨外行領導內行的現狀被打破，要讓國民黨在新媒體的弱勢上，轉守為攻，把國民黨的網路戰力，一次從beta版升級到最新版，馬上到位！

江啟臣最後更強調，十年後的今天，因應對手卻一步步的升級，透過網路影響輿論，用1450用網軍製造輿論讓社會走向撕裂。未來將在主席辦公室下設置「數位行銷科技長」，讓專業來領導，整合多元管道，讓國民黨更加貼近現代民眾的溝通管道，更要組織戰力，反擊1450，反擊抹黑抹紅的假新聞！善用網路科技，轉守為攻！

(中時電子報)