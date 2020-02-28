根據諸多《Twitter》的PO文報導，近日日本各大超市、賣場擠進滿滿人潮搶購衛生紙。（摘自Twitter）

新冠肺炎（COVID-19）自大陸爆發後，全球疫情已快速蔓延，亞洲國家首當其衝，目前日本、韓國的疫情都相當慘重。現在卻不光是疫情，繼之前才在台、港上演「衛生紙之亂」後，日本人也開始瘋搶衛生紙，超市貨架空空如也，背後竟又是「網路謠言」惹的禍。

前陣子在新冠肺炎逐漸升溫的背景之下，網路上便有謠言傳出，說因為大陸工廠停擺，會導致口罩、衛生紙等產量不足，更有謠言說衛生紙與口罩同原料，民眾怕日後缺用，紛紛到賣場上搶購，造成衛生紙之亂。在香港更一度造成多數民生用品通通缺貨的情形。但事實上，衛生紙和口罩根本不同源料，官方出面闢謠後才止緩。

不料，根據《香港01》指出，這次網路謠言傳到日本當地，因日人聽聞，日本當地衛生紙工廠因疫情影響將會停運，又因用來製作衛生紙的原料仰賴大陸進口，依目前疫情，將無法供應日本，又再次在日本引起爆的衛生紙之亂。

根據諸多《Twitter》的PO文報導，近日日本各大超市、賣場擠進滿滿人潮搶購衛生紙，排隊結帳的民眾「人手一包」，就算已實施限購政策，貨架仍空空如也。

儘管衛生紙工廠出面闢謠，指出原料僅有少部份遊由中國進口，但仍無法平息這波囤貨潮。一名超市負責人稱，社會已開始「恐慌式搶購」，不管是衛生紙、廚房紙巾都一下子全被掃空。等待配送期間，不少人撲空又會跑到另一間商店搶購，預估民眾的囤貨潮仍會持續一段時間。

(中時電子報)