新冠肺炎疫情釀全球股災，iPhone生產線何時能全面復工，外界抱持悲觀態度，美股28日持續下殺，盤中跌點超過千點，蘋果股價連日從歷史高點走跌21％，正式走入熊市，台積電ADR也遭波及，股價盤中最大跌幅達4.29%。
據CNBC報導，蘋果在1月29日創下歷史新高紀錄，達到327.85美元，但在新冠肺炎疫情持續延燒之下，周五蘋果股價下跌逾4％，至261美元區間震盪，從此數字來看，蘋果股價已經從高點跌落21％，正式進入熊市。
蘋果也不是道瓊指數唯一從高點跌落的股票，其他成份股也進入修正區間，較近52周高點下跌至少10%。
截至台北時間晚間11點28分，道瓊指數下跌910.26點或3.53%、暫收24,856.38點，蘋果股價下挫5.04%、暫收259.75美元；台積電ADR走跌1.29美元或2.41%、暫收52.01美元。
文章來源：cnbc
(中時電子報)
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