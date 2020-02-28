明(29)日是228連假第2天，由於天氣穩定，出遊人潮可能增多。高公局預估國1南向楊梅-新竹系統等13路段將出現車多壅塞情況，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

據《中央社》報導，交通部高公局指出，明天是228連假第2天，預估國道交通量為108百萬車公里，為年平均平日（87百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達56百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。

高公局預估，明天壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，北向部分預估在國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

高公局指出，為了紓解交通相關疏導措施包括早上7時到12時國5南向高乘載管制、下午2時到晚上9時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統雙向入口、虎尾北向入口、國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、凌晨0時到5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

(中時電子報)