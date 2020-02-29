事業涵蓋房地產、飯店、百貨與餐飲的國揚集團，去年1月起多了一位新面孔，創辦人侯西峰的二女兒被視為呼聲最高的接班人，她將如何寫下屬於自己的成績單？

中和羊毛經營權去年底再度易主，國揚集團由如興紡織手中取得53.4％股權，正式成為新東家。

之後更受矚目的是，在今年2月17日，中和羊毛董事會選出新任董事長，由國揚集團創辦人侯西峰的二女兒侯嘉騏出任，也讓侯西峰交棒布局計畫，正式浮上枱面。

對台灣資本市場來說，國揚集團東山再起的故事已是耳熟能詳，侯嘉騏的出線，除了意味著二代接班就定位，更有著侯西峰對國揚轉型的期許，而這個布局已進行一年之久。

打從去年1月，侯嘉騏從美國哈佛大學學成歸國後，就以集團創辦人特助的身分，開始參與國揚旗下4大關係企業的業務，只要有侯西峰出現的會議，就會看到侯嘉騏的身影。一年多下來，公司高階主管對這位二公主皆頗有讚譽。

態度謙虛 無企業二代的驕氣

「Michelle（侯嘉騏英文名）學習速度很快，重點是完全沒有企業第二代的驕氣。」一位看著侯嘉騏長大的國揚集團關係企業總經理說，Michelle國中就出國當小留學生，養成獨立自主的個性，自我要求很高，但態度非常謙虛。

進入國揚集團一年來，侯嘉騏著手e化系統的導入和應用，提升傳產作業的效率與效能，以盡快因應數位潮流。

像是為漢來美食打造數據儀表板（Dashboard），結合內、外部資訊，加上數據分析，作為各階層管理人員制定策略與追蹤成效的依據；建立營建事業的ERP作業流程，整合現行的AHM （業務）和ACM（財會）系統，有效降低人工作業錯誤、同步且即時取得正確資訊。

侯西峰有3女1子，長女遠嫁國外，小女兒在讀研究所，目前除了次女侯嘉騏擔任父親的特助、漢來大飯店副董事長外，排行老三的兒子侯淳淯也進入關係企業，負責IT部門。據了解，侯西峰安排侯嘉騏回公司為接班做準備，是他思考很久後所做的決定。

原來，侯嘉騏是美國約翰霍普金斯大學應用數學系及化學工程系的高材生，畢業後繼續攻讀史丹佛大學生物工程系博士；在學期間，取得3項技術及藥品專利外，她的一篇蛋白質工程應用於再生醫學的研究，還曾以第一作者身分，登上國際頂級醫學期刊《Cell》。

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(中時電子報)