在股票市場上，投資人最不願意見到的大殺戮終於來了！二月二十四日美股盤前道瓊指數已大跌七七二點，一場大殺戮看起來免不了，果然美股開盤即充滿了賣壓，全場跌勢愈來愈重，最後收盤道瓊指數下跌一○三一．六一，跌幅達三．五六％，標普跌一一一．八六，跌幅達三．三六％，Nasdaq跌三五五．三一，跌三．七一％，台灣人最關注的費城半導體指數跌八九．八二，跌幅達四．七五％。

武漢疫情蔓延以來，大家只看到中、港、台三地股市都是在新春開紅盤日大跌外，其後的表現都很平穩，美國股市也只在元月三十一日下跌六○三點，其後美股不斷創新高，中國深圳股市甚至又回到疫情前的高點，創新高的個股不在少數。我心中覺得有點納悶，因為中國這場疫情蔓延全世界，除了產業鏈斷鏈外，各國疫情也散播開來，先是鑽石公主號確診病例就達六九一人，日本境內有一六○起，四人死亡，南韓有八三三人確診，八人死亡，義大利二二八起，六人死亡，伊朗四十七起病例，十二人死亡，新加坡九○個病例，台灣三○人，一人死亡，中國有七七一五○起，二五九三人死亡，全球合計七九五四○起，二六三六人死亡，這是世紀大瘟疫，確診與死亡病例遠遠超過二○○三年SARS全球死亡七七四人。

黃金、美元罕見同步走高

當疫情從日本、南韓，擴散至義大利、伊朗的時候，這已是全世界的大事，換句話說，戴起口罩的國家超過半個地球，資本市場要自外於瘟疫外，看起來有點困難，於是該面對的總要面對，金融市場的殺戮真的來了，首先是黃金與美元走勢向來都是背離的，這回金價一口氣上衝到一六八九．二九美元，美元指數跑到九九．六三八，黃金、美元同步走高，這個現象過去並不常見，也代表市場上的恐慌意識正在往上竄升。

這當中最有代表性的是ＶＩＸ恐慌指數，在疫情傳聞之初，ＶＩＸ最高只來到十八．六二，後來降到十三．七二，二十四日ＶＩＸ指數衝高到二六．三五，這可以看出市場投資人信心真的動搖了，先前我們看到Tesla股價不停大漲，Apple、Amazon、微軟、Google形成的MAGA四大天王不停地創新高，以為美國投資人不在乎這次疫情，這回果真出現急殺的走勢。

除了黃金、美元大漲外，我們看到美國債市殖利率再度走低，美國十年期公債殖利率創了一．三七的新低，三十年債也創了一．八三三的新低，而且，一個月、兩個月及一至五年期債券殖利率都超過十年債，這是債券利率倒掛的現象，債券價格再度大漲，可以看出市場投資人正迎接疫情蔓延巨浪，快速拋出風險資產跑到固定收益資產避難。

當市場上避險意識衝高，股市的壓力也就來了！二十四日美國重量級的MAGA個股中，微軟下跌七．七美元、跌幅四．三一％，收盤是一七○．八九，如果從高檔算下來，微軟已跌掉二○美元；Apple下跌十四．八七美元，跌幅四．七五％，收盤是二九八．一八美元，是Apple首度跌破三○○元的重要關卡；Amazon近期漲勢凌厲，但二十四日大跌八六．六八美元，跌幅是四．一四％；Google也跌六三．五二美元，跌幅是四．二八％。四大天王跌幅都超過四％，而大家熟悉的Tesla下跌六七．二一美元，跌幅高達七．四六％，收盤是八三三．七九美元，ＦＢ跌九．四六美元，跌幅四．五％，中國在美國掛牌的阿里巴巴下挫三．○二％，收盤是二○六．一六美元，算是近期新低。

美股半導體成了重災區

在美股大殺戮中，半導體是重災區，單是費城半導體指數就下跌近五％，Nvidia、AMD都跌了超過七％，Intel、Avago、NXPI都跌四％以上，ASML跌幅超過五％，美光也跌三．四七％，台積電ＡＤＲ跌二．六四％，收盤五四．一二美元，沒有跌破元月三十日五三．六美元的低點，台灣在美國掛牌的ＡＤＲ也都無一倖免，像UMC ADR跌二．二九％，日月光ＡＤＲ也跌二．七％，慧榮（SIMO）也跌四．二一％。

從這個態勢看，台股當然也會承受很大壓力，二十四日全球股市都出現重挫走勢，例如歐洲的德國股市下跌五四四．○九，跌幅四．○一％，瑞士跌三．一八％，荷蘭跌三．八九％，法國、比利時跌三．九四％，希臘重挫八．三六％，瑞典跌四．三一％，亞洲的泰國跌三．九八％，南韓在二十四日跌三．八七％，日經在二十五日開盤就下跌逾千點，全球市場的恐慌都在這一天呈現。這次疫情剛剛開始，大家可能覺得這是發生在武漢的一場肺炎傳染病，後來全中國蔓延，接著是鑽石公主號郵輪讓日本破表，然後是南韓天地教會集會成了大傳染源，接著泰國、新加坡也遭殃，但真正最震撼人心的是中東的伊朗成了破口，歐洲最大災情在義大利，歐洲人幾千年來對瘟疫、傳染病一直保持高度警惕，這回義大利疫情讓歐洲大起恐慌，也讓武漢肺炎成了全世界大瘟疫，金融市場必然難逃這場恐慌洗禮。

二十五日的亞股要看最強勢的深圳股市如何反應？二月三日中國股市開紅盤，深圳Ａ股暴跌八．四一％，當天收在一六八三．一七，此後的十四個交易日當中，只有兩日下跌，而且創下三年來新高，照理說，深圳、上海是這次疫情核心，但深圳、上海股市都表現可圈可點，顯然政府護盤功夫了得，但這個政策市撐起來的牛市，未來恐怕面臨更多的考驗。

深滬股市終究面臨考驗

台股在二十四日下挫一五一．四八，跌幅一．三％，從二月以來，台股經歷了元月三十日紅盤六九六．九七的大跌後，加權指數最低跌到一一一三八，從此台股呈現區間狹幅盤旋走勢，這回可能再下探前波低點一一一三八。大瘟疫襲來，也是台股再一次考驗個股基本面的重要時刻，個股的強弱其實很清楚。例如，疫情受益概念股的康那香、恆大、毛寶、南六，敏成、新麗、美德醫仍然十分強勢。相對最慘的是餐飲、酒店、旅遊股，像晶華、國賓，美食ＫＹ、雄獅、王品、瓦城、雲品、寒舍都受到極大衝擊，受益股與受害股呈現分明的走勢。（全文未完）

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(中時電子報)