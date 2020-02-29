當前黃金價格已經位於七年高點，黃金支持的ETF所持資產處於有史以來最高水平，而基金經理們則持有接近紀錄的看漲押注。黃金只要維持1635美元上方，多頭就依舊完整，如果突破1660美元足以使價格達到1689美元，甚至可能達到1700美元。
對公共衛生事件爆發將削弱全球成長的擔憂讓市場嚇到了，再加之人們預期各地將放鬆貨幣政策。黃金支持的交易所交易基金（ETF）所持資產處於有史以來最高水平，而基金經理們則持有接近紀錄的看漲押注。
黃金仍然有上行空間，是有四個因素造成的：
1.ETF持有量
在經歷了連續25日的空前流入之後， ETF持有的黃金總值接近2012年創下的1，440億美元的歷史紀錄。儘管ETF的黃金持量今年大增，但是在ETF總資產中所佔的比例相對較低。
據Sprott Inc．的執行長Peter Grosskopf稱，只有不到10%的投資者持有黃金，平均可能佔到投資組合的不到2%。
Grosskopf認為，投資者應至少將5%的資產投資於黃金，作為一種形式的保險。「投資者對黃金的參與仍然很少，即使朝這個方向邁出很小的步伐，也有可能將一個相對較小的市場大大推高。」
2.經濟衰退的威脅
如果公共衛生事件發展成為大流行病，那麼黃金將有真正的機會炫耀其避險屬性。在這種情況下，牛津經濟研究院估計全球經濟將付出1.1兆美元的代價，美國和歐元區2020年上半年都將遭受衰退的經濟體。
貝萊德的美國iShares投資策略主管Chris Dhanraj說，隨著公共衛生事件的爆發再次燃起了人們對衰退的恐懼，值得注意的是，在過去的三次衰退中，黃金已被證明是一種有力度的壓艙石。
3.橫向比較
德意志銀行策略師Michael Hsueh認為，黃金價格與一系列其他資產的比較表明，黃金距離價格過高可能還有一段距離。
儘管與銅或石油相比黃金價格相當昂貴，但是價格比率仍低於歷史峰值。按今天的美元計算，黃金的名義最高價將約為2700美元。可能「有相當一部分投資者正在等候回調，以便可以買入」。
4.信號不一
黃金的14日相對強弱指數（RSI）本周短暫升至70以上，這通常表明超買並有望下跌。但是仔細觀察一下過去幾年，發現RSI並不是黃金的可靠指標。有幾次甚至在該指數突破85大關後，黃金仍繼續上漲或保持在高水平。
Trading Central的北美研究負責人Gary Christie指出，長期前景良好，因為動量和趨勢指標仍然看漲。
(中時電子報)
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