任賢齊去年應電影角色需求而增肥。（圖／摘自任賢齊臉書）

藝人任賢齊去年應角色需求增肥26公斤，體重快要破百，甚至胖出三高，想不到才短短一個月，為了準備演唱會，任賢齊又狂瘦17公斤，甩肉成功變回型男。由於瘦身成效驚人，連女星都好奇追問怎麼瘦的？任賢齊在微博指出，讓他快速瘦身的方法，就是他平時喜歡的運動--騎單車。

任賢齊表示，騎單車跟游泳一樣，是可以運動到全身的有氧運動，因為可以邊運動、邊欣賞沿途風景，比較不容易半途而廢，而且還可以拉長消耗熱量的時間，能提高心肺功能，讓他短短一個月內就減掉大肚腩和雙下巴，效果讓人驚嘆！

任賢齊今年一月已剷掉鮪魚肚，成功瘦回型男模樣。（圖／摘自任賢齊臉書）

不過根據外國網站《Calories burns GQ》報導，專家提醒，想靠騎車減肥，要掌握下列3個重點：

1. 飲食：避開高糖、高鹽、高油、高澱粉含量的的食品，盡量吃自己煮的「原型食物」，並建議每天量一次體重，可以幫助自己注意體重變化。

2. 運動時間長度：由於騎單車消耗的卡路里並不算高，以體重75公斤的人為例，以時速20公里騎60分鐘，約消耗570大卡，所以至少每次要騎60分鐘以上，才能發揮較明顯的效果。

3. 量力而為：高強度的單車運動雖然可以增加基礎代謝率，但不適合有心血管疾病或糖尿病的人，應量力而為。

(中時電子報)