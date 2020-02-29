新冠肺炎疫情延燒，據最新民調顯示，衛福部長陳時中領軍的「中央流行疫情防制中心」整體表現，9成4的人認為及格，且7成5的人評定在80分以上，整體平均分數達84.16。有網友問及，「民調高跟政府缺點有相關嗎？民調100%就沒缺點不用改進？民調100%新冠肺炎自動消失？」這篇文章引來許多議論。

ray90910在PTT發文指出，最近很多人批評民進黨政府，綠粉卻一直拿民調出來說嘴，說民調80%滿意度很高。該網友問及，民調高跟政府缺點是有相關嗎？「民調100%就沒缺點不用改進？民調100%新冠肺炎自動消失？」他說真的搞不懂綠粉在想什麼，到底民調跟施政缺點有相關嗎？

對此，網友不以為然表示「因為這兩天民調剛出來啊！討論一下也有事」、「還好吧！不就學韓粉去年初的行為，怎麼一樣的行為，韓粉做你就搞得懂？」、「民調高，代表在柯粉眼裡的缺點可能在多數民意裡不是；就跟柯粉整天師父好棒！100分！看啥都是優點，實際民調只有9.3%一樣」、「因為這個民調柯韓一輩子都拿不到」。

(中時電子報)