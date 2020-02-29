你是三星 Galaxy S8 以及 Galaxy Note 8 的使用者嗎？先前雖然三星已經公告過，Galaxy S8 以及 Galaxy Note 8 並未被列入 Android 10 的升級清單，但是仍有不少使用者尚未死心，仍抱持有機會升級的希望。再加上有部分虛假訊息，誤傳這兩款手機有機會能升級至 Android 10，因此三星再度在近日 Galaxy S20 系列於中國大陸的發表會中，再度進行了澄清。

根據陸媒以及《SamMobile》報導，三星 Galaxy S8 以及 Galaxy Note 8 確認將不會獲得 Android 10 的升級。三星一般來說都針對旗下智慧型手機提供兩次作業系統大幅升級的機會，Galaxy S8 以及 Galaxy Note 8 都已經經歷過兩次系統升級，從 Android 7.0 Nougat 升級到 Android 8.0 Oreo 之後，又已升級到 Android 9 Pie。因此並沒有被列入 Android 10 升級清單之內，算是合情合理。根據三星官方釋出的訊息，則是再度確認基於 Android 10.0 所打造的 OneUI 2.0，S8 以及 Note 8 的用戶是無法體驗得到。

三星 Galaxy S8(左邊)與Galaxy Note 8。(黃慧雯攝)

由於 Android 手機系統的特性，以及台灣盛行綁電信約 2 年的制度，不少消費者都習慣(電信)約滿再換機。作為 Galaxy S8 以及 Galaxy Note 8 的後續接班人，三星已經發表了 2020 年上半年的年度新機 Galaxy S20 系列，若是三星粉絲(星粉)，可以好好評估是否是時候可以入手 Galaxy S20 系列(或其他機種)。台灣三星預計在 3 月 4 日以線上直播的方式公布 Galaxy S20 系列在台上市計畫，星粉們可以透過三星官方 YouTube 頻道、Facebook 粉絲團或是官網來收看直播，第一時間了解上市相關資訊。

(中時電子報)