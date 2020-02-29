在美國衛生官員宣稱新冠病毒在美擴散不可避免後，華爾街股市大跌，雖然總統川普力挽民眾信心，除了強調美國感染風險仍低，另外也指派副總統彭斯為防疫工作指揮官。不過據《紐約時報》指出，多名政府部門衛生單位官員透露，川普不滿媒體過度誇張疫情威脅，而白宮也正準備加強控管政府內所有官員與科學家對新冠疫情的公開聲明，要求他們須經彭斯總匯，再協調統一發言。

報導指出，事實上先前關於疫情在美，白宮與衛生單位判斷不一，如美國疾控中心國家免疫和呼吸系統疾病主任梅索尼爾（Nancy Messonnier）於25日警告疫情可能會在美國爆發，但國家經濟委員會主任庫德洛又稱，疫情已經得到控制。

對此，在川普指定彭斯為指揮官後，立即把矛頭對準衛生部門。美國國家過敏和傳染病研究所主任法奇（Anthony Fauci）透露，他已收到白宮指令，未來任何對外聲明都需要得到白宮批准，讓紐時認為此局為控管衛生官員對疫情發言。

多位知情人士透露，彭斯要求以後政府官員和衛生部門的專家對新冠疫情的公開聲明，都必須經過副總統辦公室的協調；彭斯也任命美國國務院抗擊愛滋病大使博克斯（Deborah L. Birx）為工作小組的白宮協調員，並要求專家先向博克斯彙報，隨後博克斯向彭斯彙報，最終彭斯向川普彙報。

對此，白宮官員解釋，此舉並非要控管專家學者的聲明內容，而是希望經過協調後的內容一致。

川普在27日的白宮記者會後，於一場紀念非裔美國人歷史月場合上，表示抱怨媒體過度誇張疫情威脅，並自讚是他採取如對陸旅行禁令等措施，讓確診病例維持低數，「我們的國家的成就難以置信」，雖然至今60例確診中有15例非因海外旅行傳染，但川普仍強調「最多到15例」。

(中時電子報)