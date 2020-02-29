你是愛讀書的書蟲嗎？不斷累積、幾乎爆滿的書櫃，是不是讓你略感憂愁呢？可以不再為家中有限儲存空間帶來負擔，購書也更為便宜的電子書，是否是你曾經考量的管道呢？台灣的電子書品牌HyRead日前推出了最新的Gaze Note 7.8吋電子書閱讀器，趁此機會你也能來了解一下此品牌，作為未來踏入電子書閱讀領域的參考。

本次體驗的內容，包含了HyRead Gaze(7.8吋)電子書閱讀器以及HyRead Gaze Note 7.8吋電子書閱讀器。相對於樂天Kobo以及Readmoo的mooink電子書閱讀器都有推出6吋款式，HyRead品牌的電子書閱讀器目前僅有7.8吋以及10.3吋(Gaze Note X)的選擇，而Gaze是單純的電子書閱讀器，沒有搭配觸控筆的功能；同樣7.8吋的Gaze Note以及10.3吋的Gaze Note X則都可搭專屬觸控筆。

首先來看看機身設計，Gaze Note外觀是以白色設計為主，背面採用三段式設計，中央部分呈現銀色機身，乍看之下跟平板電腦很相似，採用7.8吋電子紙顯示螢幕1404x1872 (300dpi)，是電容式觸控螢幕(可用手指指腹觸控)。機身尺寸196*139*7.9mm、重量280公克，儲存容量32GB無法透過記憶卡擴充。螢幕支援前置光(搭載色溫調整功能)，有實體Home鍵。搭配瑞芯微的八核心RK3368處理器(主頻1.5GHz)，搭配2GB RAM，採用USB Type-C充電連接埠。官方推出的配件有保護殼，還有螢幕保護貼等等，支援Wi-Fi 2.4G、藍牙4.1，搭載Android 6系統，電池容量3100mAh。

HyRead Gaze電子書閱讀器細部照片。(黃慧雯攝)

Gaze Note 則也是7.8吋電子紙顯示螢幕1404x1872 (300dpi)，採用電磁式觸控面板，可支援專用觸控筆。機身尺寸138*196*7.9mm、重量270公克，儲存容量32GB，可透過記憶卡擴充至128GB。螢幕支援前置光(搭載色溫調整功能)，筆記支援手寫(4096級壓感)。同樣搭配瑞芯微的八核心RK3368處理器(主頻1.5GHz)，搭配2GB RAM，採用USB Type-C充電連接埠，Gaze Note支援Wi-Fi 2.4G/5G、藍牙4.1，搭載Android 6系統，電池容量3200mAh。官方推出的配件有保護殼、專用觸控筆，還有螢幕保護貼等。機身觸感上，Gaze拿起來很像在拿小平板，Gaze Note背面有橫線設計，增加了摩擦力，採用的材質也更舒適，跟一般電子書閱讀器的風格較為接近。

HyRead Gaze Note電子書閱讀器細部照片。(黃慧雯攝)

採用開放Android系統，好處多多

事實上，在智慧型手機平台上有不少電子書App，也都可以閱讀電子書。那麼究竟為什麼一定要選用電子書閱讀器呢？主要不外乎就是能專注閱讀以及沒有藍光更能護眼。相對於樂天Kobo、亞馬遜Kindle以及Readmoo的mooink電子書閱讀器來說，HyRead採用的開放Android系統，在購書以及操作上能帶來不少優點。

相對於實體書的購買，電子書的購買受到電子書商城的限制。以手機來說，在不同電子書商城購買的電子書，會被放在各自品牌的App中；在電子書閱讀器中，則大多只能由內建的品牌書城來購書(購買後連網同步下載的電子書閱讀器中)，相對的限制更多。但是HyRead Gaze系列因為搭載Android系統，能透過Google Play Store安裝任何你想要安裝的電子書平台App，解放了HyRead的讀者。

培養閱讀習慣 串聯台灣各級學校與公共圖書館

在書源方面，HyRead電子書閱讀器(或是App)的一大特色就是串聯台灣各級學校的圖書館以及公共圖書館。透過HyRead電子書閱讀器你可以快速登入任何擁有帳號的公共圖書館，並進行電子書借閱。在公共圖書館借閱電子書還比一般書籍更為方便，因為到期自動歸還，都不用擔心逾期。對於購書基金不是很多的朋友來說，HyRead直接打通了與公共讀書館系統之間的管道，這一點相對於其他電子書閱讀器品牌來說，是一個相對上的優勢(不用在電腦中下載電子書管理工具，再轉傳到電子書閱讀器中)。

HyRead Gaze系列都可輕鬆連結公共圖書館。(HyRead Gaze截圖)

Wi-Fi傳輸、手寫筆記都超便利

由於Android系統的開放性，HyRead的電子書閱讀器都支援Wi-Fi傳輸。只要透過網路瀏覽器連線到指定網頁(在電子書閱讀器中，點到Wi-Fi傳書功能即可得知網址)，就可以將電腦中所支援格式的電子書或檔案傳送到閱讀器中，讓電子書閱讀器變身隨身平板，可以管理文件，外出不用攜帶大量的紙本文件。

HyRead Gaze Note支援觸控筆，具有手寫筆記功能。(HyRead Gaze Note截圖)

根據HyRead官網，Gaze系列電子書閱讀器可支援EPUB、PDF、MOBI、DOC、TXT、FB2、RTF、HTML/HTM、JVU/DJV的電子書格式；也可支援JPEG、PNG圖檔。

HyRead Gaze Note還是一款支援觸控筆的閱讀器，除了可以手動在PDF上標記文字外(部分電子書購買時，會直接附上PDF檔，可支援手寫筆記)。也有單獨使用手寫筆記功能，可以將Gaze Note作為一個數位筆記工具，既能同時保留手抄筆記的習慣，又能快速將筆記數位化，可說是一舉兩得。

體驗感想

作為已經一腳踏入電子書閱讀器世界的用戶，HyRead Gaze系列的開放性十分令人讚賞。可以不受書城限制的購書，也能輕鬆同步自己已有的電子書，對於已經在電子書領域投資好一陣子的使用者來說，是很貼心的一款設備。整合公共圖書館系統的特點，更是令人驚豔，光就這一點來說更相當適合學生族群。藉此管道讓學生養成閱讀習慣的話，還能比避免學生在閱讀過程中受到其他通知(notification)影響的機會，頗為推薦。

(中時電子報)