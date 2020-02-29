新冠肺炎疫情延燒，讓不少醫護人員工作風險大增，但奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金透露，有護理師想要租屋卻被房東以其職業為由拒絕，對此他忍不住動怒表示，無知和人性比病毒更可怕。

陳志金在臉書《Icu醫生陳志金》上貼出一段話，「我的家人知道你的職業和工作場所，都反對把房子租給你。因為目前的疫情相當混亂，而你的工作，讓我們很擔心！」，他指出，這是一位房東因為對方職業是護理師而給的理由。陳志金反嗆，「這是什麼殺人放火的職業？」

陳志金提到，這位護理師想要租房子，已經付了訂金，準備要簽約，卻臨時收到屋主的訊息說不租，「我還沒聽過醫療人員傳染給病人的」，他也嗆房東，「請你放心，她們絶對比你身邊的人更知道，要如何隔離自己，保護你們的！你其實，比較需要擔心，你身邊的人，會不會傳染給你」。

陳志金也建議房東，如果因為害怕而不租給護理師，那建議干脆都不要出租！因為租給一位染病「而不自知」、「也不懂得保護他人」房客的機會，應該會比較高。

最後，陳志金難過表示，17年過去，一點改變都沒有，醫護人員冒著生命危險照顧病人，一堆民眾說「那是你們的天職」，但醫護人員卻要遭受這種歧視，然後，還要叫她們要犧牲自己，來守護大家，無知和人性，比病毒更可怕！

(中時電子報)