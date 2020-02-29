據《新華社》發布快訊指出：世界衛生組織總幹事譚德塞28日宣佈將新冠肺炎疫情全球風險級別由此前的「高」上調為「非常高」。 ​​​​

據外媒報導，世界衛生組織總幹事譚德塞表示，新冠肺炎疫情從意大利和伊朗蔓延，這樣的現象令人擔憂，將派遣團隊前往伊朗，或將在當地時間週日或下週一到達，並宣佈將新冠肺炎疫情全球風險級別由此前的「高」上調為「非常高」。

世界衛生組織秘書長譚德塞說，鑒於目前新冠肺炎在全球多個國家蔓延，大陸境外已有4351例病例，且有越來越多國家出現疫情，故提高新冠肺炎全球風險級別。(圖／央視新聞)

《央視新聞》指出，譚德塞在日內瓦宣佈將新冠肺炎全球風險級別提高為「非常高」，而在此之前，新冠肺炎全球風險級別為「高風險」。譚德塞解釋，鑒於目前新冠肺炎在全球多個國家蔓延，中國大陸境外已有4351例病例，且有越來越多國家出現疫情，故提高新冠肺炎全球風險級別。

世界衛生組織總幹事譚德賽24日曾在意大利表示，在中國大陸之外，已經有28個國家出現累計2074例新冠肺炎病例，23例死亡。「我們對意大利、伊朗以及韓國病例的突然增加深感擔憂。」

美國股市連日大跌，28日道瓊工業指數開盤下跌750點，白宮經濟顧問庫德洛表示，在新冠肺炎病毒疫情上，市場已經反應過度。

(中時電子報)