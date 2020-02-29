曾經風靡一時的掌上型遊戲機GB(GameBoy)是許多六七年級生的美好回憶，帶著GB玩寶可夢(口袋怪獸)等遊戲更是學生們放學後的日常，雖然GB在2003年停產，後續被GBA(GameBoy Advance)、NDS、NDS Switch取代，但有許多人還是持續玩著GB。日本一名70歲婦人，因高齡95歲母親喜愛的GB壞掉了，由於停產原因也無法維修，婦人決定寫了一封信給任天堂公司求助，任天堂回覆讓數萬網友感動不已。

根據臉書《舊遊戲時代》分享，日本70歲的婦人津阪邦子有一名高齡95歲的母親，母親最愛的休閒就是用GB打俄羅斯方塊，但GB卻壞掉了，由於GB 2003年就已停產，因此也沒有零件可以維修，母親相當失落，一家人也因此困擾著。

津阪女士的兒子某天對她說，任天堂總會有些「神對應」般的服務，由於「神」的日文發音「Kami」與「紙」相同，津阪女士因此會錯意，寫了一封信，並附上壞掉的GB一同寄給任天堂公司，讓家人傻眼。

沒想到任天堂收到信後，表示雖然沒有零件維修，但在庫存中找到一台全新的GB，便將這台全新GB寄回給津阪女士，還附上一封信祝福津阪女士的母親可以長命百歲，讓津阪女士一家感動不已。

津阪女士告訴《朝日新聞》，表示自己母親雖然沒有活過100歲，在99歲那年去世，但直到母親去世之前，都沒有出現失智症狀，相信母親也是帶著笑容去世。

網友看到也紛紛表示：「好溫暖的新聞」、「看得眼眶好濕」、「好感動啊」，但也有人說「這對台灣人沒用啦，任天堂根本不屑台灣」。

(中時電子報)