新冠肺炎疫情持續拉警報，台灣人心慌慌甚至聽聞旁人咳嗽聲，會立刻避之唯恐不及。不過，其實喉嚨有痰屬於正常生理反應，究竟咳嗽時，要把痰咳出來或是吞下去，一直以來眾說紛紜，曾有網友透露「自己從來沒吐過痰」，但也有人認為「噁痰難吞」。耳鼻喉科醫師指出，痰液吞下肚不會有事，真相讓有些網友崩潰表示跟自己想的不一樣。
天氣溫差大，不小心中鏢感冒的人會出現咳嗽、流鼻涕等症狀，咳嗽還連帶黃色、綠色的痰液。一般有痰會吞下去還是吐出來呢？把痰吞下肚會因此造成感冒症狀不易痊癒？
耳鼻喉科醫師陳亮宇在《健康多1點》指出，感冒咳嗽第一個動作務必以手臂或衛生紙摀住嘴巴，將嘴巴完全罩住，避免飛沫噴濺他人引起其他人的感染。他接著說第二點，感冒的痰若咳出，一定得用衛生紙包好後丟進垃圾桶，避免吐出的痰液經過風化後細菌四散，造成他人感染。
陳亮宇解釋，把咳出來的痰又吞下肚「完全不會到肺部」，而是直接進入食道、再到胃。他指出強力的胃酸，可以殺死大部分細菌，因此民眾不用擔心痰吞下肚後會引發肚子感染或二次感冒，「胃酸跟消化液可以擋掉絕大多數的病菌。」
(中時電子報)
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