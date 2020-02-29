錦榮（左）、佟凱玲至泰國最北方的清萊，深入了解阿帕部落生活型態。（亞洲旅遊台提供）

錦榮（右）、佟凱玲參加「篝火晚會」換上部落傳統服裝，並與村民共舞。（亞洲旅遊台提供）

亞洲旅遊台《王子的移動城堡3》主持人錦榮及佟凱玲，本周來到泰國最北方的都府清萊，實地走訪少數民族的村莊「阿帕部落」，親身體驗2天1夜的原始生活，從傳統的「篝火晚會」與村民共舞，到夜晚睡在像鬼屋的簡陋房子裡，屋內布滿蜘蛛網、螞蟻、蟑螂等昆蟲，對他們來說是個很難忘的異國生活經驗。

阿卡族是大陸雲南山區輾轉遷徙至泰緬邊界定居的少數民族，生活在高山中過著自給自足的原始生活，有屬於自己的獨特風俗以及信仰，而阿帕部落是阿帕村長帶著阿卡族人遷徙至山下而成立的部落，距今才剛滿27年。聊天過程中，錦榮發現到當地實行「一夫多妻制」，彼此之間相處的很融洽，令他感到非常新奇。

天色逐漸轉暗之際，嚮導阿貢將晚餐工作分配完，佟凱玲開心說：「我今天終於可以不用一個人做全部的事情了，等一下換錦榮炒菜，剛剛被阿貢指定了，所以我可以在旁邊等待了。」

與村民合力烹調

當錦榮準備大展身手時，發現後方有許多小朋友圍在一起觀察他們，讓他直說：「壓力好大啊！」最後錦榮與當地村民以原粹的佐料及烹調經驗，合力完成一頓豐盛晚餐，包含著大家熱情的料理似乎更顯美味。

晚餐結束後，錦榮與佟凱玲參加當地的篝火晚會，他們穿上傳統服飾，大家圍繞著篝火一起蹈跳著傳統原住民舞步，錦榮滿身大汗又帶點俏皮樣說：「他們的舞真得很難，我的舞更難，看他們能不能學會。」隨後就邀請大家跟他一同共舞，舞步踏地踐起飛揚的沙土，每個人熱情洋溢且充滿歡樂的笑聲。

螞蟻上身夜難寢

錦榮與佟凱玲在晚會結束後帶起頭燈走出村莊，進入森林內尋找今晚的住所，他們看到一間黑黑暗暗的屋子，錦榮往裡頭看直呼：「天哪，這裡感覺像鬼屋！」屋內到處都是蜘蛛網及無數的螞蟻、蟑螂等昆蟲到處亂竄，他帶著疑惑說：「我們是要睡在這些螞蟻上嗎？」嚮導則輕鬆地說：「這些螞蟻不會打擾你們的，牠們會繞過你們。」

但當晚螞蟻卻不斷爬到錦榮的臉上，讓他整晚不斷拍打自己的臉，隔天帶著疲憊的身體，詢問導演是否有睡好，沒想到導演表示睡得很好，讓他懷疑嚮導和導演是不是吃了什麼特別的東西，螞蟻才不會爬到他們臉上。更多內容於3月1日周日晚上9點亞洲旅遊台播出。

(中國時報)