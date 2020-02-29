地牛翻身！228連假不平靜！根據中央氣象局最新資訊，今（29日）2時49分發生芮氏規模3.5地震，地震深度5.6公里。

震央位於宜蘭縣政府西南方53.0公里(位於宜蘭縣大同鄉)，最大震度宜蘭縣4級、桃園市2級、花蓮縣1級、台中市1級。地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。

(中時電子報)

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