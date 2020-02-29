宜蘭規模3.5地震 最大震度宜蘭縣4級 03:252020/02/29 中時電子報 林宜靜 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（29日）2時49分發生芮氏規模3.5地震，地震深度5.6公里。（圖取自氣象局網頁） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！228連假不平靜！根據中央氣象局最新資訊，今（29日）2時49分發生芮氏規模3.5地震，地震深度5.6公里。 震央位於宜蘭縣政府西南方53.0公里(位於宜蘭縣大同鄉)，最大震度宜蘭縣4級、桃園市2級、花蓮縣1級、台中市1級。地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。 (中時電子報) #宜蘭縣 #3.5 #最大震度 #4級 #地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 上台大4科56級分 數學應加1級分 04:102020/02/25 生活新聞 留家鄉苦讀 二信高中3人獲滿級分 04:102020/02/25 生活新聞 格致中學新住民之子滿級分 04:102020/02/25 地方新聞 美和高中學測亮眼 奪屏東榜首 04:102020/02/25 地方新聞 宜蘭縣議員陳文昌牽線 三星鄉師生獲贈布口罩 11:312020/02/25 生活 19：14宜蘭大同發生規模5地震 最大震度5弱 19:152020/02/25 生活 學測勝利組 新興學霸滿級分 武陵94人逾70級分 04:102020/02/26 地方新聞 13：34花蓮近海規模4.7地震 最大震度4級 13:382020/02/26 生活 宜蘭科學園區招商盛況空前 成為台灣投資新選擇 19:372020/02/26 財經 家長憂黑箱 大學申請像賭博 04:102020/02/27 社會新聞 生活熱門新聞 開箱全聯50ml防疫酒精 網友暴動喊：要小心 - 生活 好市多沙拉番茄好吃？她拿衛生紙一擦...網友吐了 - 生活 跟喵星人搶飯吃 哈士奇超孬反應3萬人笑翻：丟光狗臉 - 生活 除了防疫用品 好市多這5大商品近期賣翻了 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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