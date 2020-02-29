本週四到週五之間，共有7個國家宣布發現新冠肺炎的首例: 墨西哥、愛沙尼亞、立陶宛、荷蘭、丹麥、奈及利亞和冰島。幾乎每個案例都跟義大利旅遊史有關係。墨西哥是繼巴西之後，第二個拉丁美洲中鏢的國家；而奈及利亞是繼埃及之後，第二個非洲國家，更是第一個薩哈拉以南的確診感染國家。

世界衛生組織(WHO)於本周五記者會時宣布，將新冠肺炎的全球風險等級，從「高風險」調高至「極高風險」。緊急小組召集人萊恩博士(Mike Ryan)說明，此舉是警醒全球各國的政府單位，必須提高警戒，加強防疫措施。「新冠肺炎病毒可能正在前往你們國家的路上。」

新冠肺炎在歐洲擴散的速度極快，歐洲各國不論有沒有發現疫情，都想盡辦法防堵疫情。瑞士宣布取消今年度的日內瓦車展，對於汽車業界無疑是一大重擊，根據《路透社》的估計，新冠肺炎的疫情造成全球損失，上看6兆美金。

保加利亞宣布加強邊境管制，防止從土耳其進入的難民，成為防疫的缺口。保加利亞目前尚未有確診案例，但是希臘已經出現感染病例，希臘政府也將實施緊縮移民的政策，防止外來人口帶來更多感染病例的風險。

(中時電子報)