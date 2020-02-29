又到了陽明山最棒的季節！竹子湖有最適合拍美照的賞花步道，文化大學旁的美軍眷區也開了新的庭園餐館。若是想挑戰體能，不妨邀請山友，一起深入台北人也不知道的瀑布生態保護區。
被七星山與大屯山環抱的竹子湖，景色優美，日治時期專種蓬萊米，現在則是知名海芋園區，每到春天總吸引賞花人潮；而鋪建完善的「青楓步道」，最適合帶一家老小來賞芋散心。
踏上青楓步道，入眼的景致便是百年梯田與海芋綠園，四周有潺潺小溪、遮天楓林與山嵐薄霧相伴，不但身心舒爽，連呼吸都變得清新。
在林間的圓形景觀平台旁，「斑葉蜘蛛抱蛋」地衣最是獨特，步道雖短，但春夏的海芋與繡球花，秋冬的楓林紅葉，都很迷人。續走中正山產業道路，冬春還有櫻花相伴。
美軍眷區 旗艦咖啡
走完步道，可在「竹子湖」站搭小巴士，到陽明山公車總站轉車至文化大學旁的「山仔后」站，此處著名的美軍眷區，擁有百餘棟七十年以上的檜木屋與近百棵老樹，走進老宅改建的餐館聆聽故事，格外津津有味。
跨界餐廳「想」與販售中式點心的「康迎鼎」，都很受遊人歡迎；而新開的CAMA咖啡旗艦店「豆留森林」，可以自己烘豆、品嘗現磨咖啡和全日早午餐，沉浸於日式老木屋與竹林庭園中，別具一番風味。
【青楓步道】
路段：台北市北投區陽明山中正山產業道路
入口：大梯田花卉生態農園
地址：台北市北投區竹子湖路33-7號
【豆留森林】
地址：台北市士林區陽明山格致路70號
電話：（02）2861-1218
中西佳餚 滿足味蕾
從山仔后散步前往文化大學，會發現不少頗具規模、附有停車場的特色餐廳，讓學區附近有了夜景以外的亮點。其中獨特的三連棟餐廳「台之最」、「花之最」和「京之最」，以及「比夢烘焙坊」，從精緻的桌菜到中西餐點一應俱全，能收服最挑剔的味蕾。
繼續走到草山小鎮，顯眼的黃色木屋非常吸睛，這是從山下鬧區搬上來的「朱里昂法式廚房」。畢業於法國藍帶廚藝學校、曾任職米其林二星餐廳的主廚，提供燉牛肉、排餐、下午茶及可麗露等甜點，從食材到醬料，都是細緻的美味。
進階挑戰 登鹿角坑
若認為陽明山只是散步賞花的公園，可就大錯特錯了。想「真正」爬山、挑戰體能的話，這裡就有「鹿角坑」、「夢幻湖」與「磺嘴山」三個生態保護區可以挑戰，其中位在馬槽彩虹橋附近的鹿角坑最為神祕，難度也最高，足以讓人完全忘記自己身在台北市。
進入保護區之前，要提早三天上網申請，並且需有領隊帶路。全程沿楓林溪兩岸往上，在茂密叢林與巨大落石間，手腳並用，或走或爬，同時睜大眼睛，四處找尋前人堆的石頭做為導引，一面前進，一面觀察花草生態，十足考驗體能和意志力，喜歡野外求生的人，一定會大呼過癮！
路線的終點，是二十多公尺高的楓林瀑布，來回三個多小時的路程雖然辛苦，但見到大瀑布的那一刻，身心得到療癒般的感受，筆墨也難以形容。
【台之最】
地址：台北市士林區陽明山愛富一街2號
電話：（02）2862-8585
【朱里昂法式廚房】
地址：台北市士林區陽明山國泰街3號
電話：（02）2365-3731
【鹿角坑生態保護區】
地址：台北市北投區陽明山竹子湖路251巷管制站
電話：02-2861-3601
申請入園網址：http://eip.ymsnp.gov.tw/apply/apply1/
【台北市 陽明山】
●豆留森林
●台之最
●朱里昂法式廚房
○仰德大道
○中國文化大學
○山仔后
△麥當勞
●青楓步道
●竹子湖
○中正山產業道路
○大梯田花卉生態農園
○竹子湖路
△陽金公路
●鹿角坑生態保護區
○管制站
△馬槽
→往士林
→往金山
→往三芝
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(中時電子報)
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