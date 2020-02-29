又到了陽明山最棒的季節！竹子湖有最適合拍美照的賞花步道，文化大學旁的美軍眷區也開了新的庭園餐館。若是想挑戰體能，不妨邀請山友，一起深入台北人也不知道的瀑布生態保護區。

被七星山與大屯山環抱的竹子湖，景色優美，日治時期專種蓬萊米，現在則是知名海芋園區，每到春天總吸引賞花人潮；而鋪建完善的「青楓步道」，最適合帶一家老小來賞芋散心。

春天的陽明山綠意盎然，處處美景，遊客開心地取景留念。（圖／于魯光攝）

踏上青楓步道，入眼的景致便是百年梯田與海芋綠園，四周有潺潺小溪、遮天楓林與山嵐薄霧相伴，不但身心舒爽，連呼吸都變得清新。

在林間的圓形景觀平台旁，「斑葉蜘蛛抱蛋」地衣最是獨特，步道雖短，但春夏的海芋與繡球花，秋冬的楓林紅葉，都很迷人。續走中正山產業道路，冬春還有櫻花相伴。

沿著木棧道散步，可觀賞高直楓林、地衣等豐富的生態景致。（圖／楊麗雯攝）

北部郊山常見的野生小花「馬藍」，點綴出陽明山的春意！（圖／于魯光攝）

美軍眷區 旗艦咖啡

走完步道，可在「竹子湖」站搭小巴士，到陽明山公車總站轉車至文化大學旁的「山仔后」站，此處著名的美軍眷區，擁有百餘棟七十年以上的檜木屋與近百棵老樹，走進老宅改建的餐館聆聽故事，格外津津有味。

跨界餐廳「想」與販售中式點心的「康迎鼎」，都很受遊人歡迎；而新開的CAMA咖啡旗艦店「豆留森林」，可以自己烘豆、品嘗現磨咖啡和全日早午餐，沉浸於日式老木屋與竹林庭園中，別具一番風味。

【青楓步道】

路段：台北市北投區陽明山中正山產業道路

入口：大梯田花卉生態農園

地址：台北市北投區竹子湖路33-7號

【豆留森林】

地址：台北市士林區陽明山格致路70號

電話：（02）2861-1218

「豆留森林」全日提供超豐盛的「森林國王早午餐」（350元），並推薦搭配「帽子拿鐵」。（圖／于魯光攝）

在「豆留森林」的「烘豆體驗室」可體驗烘豆與品嘗新鮮香醇的咖啡。（圖／于魯光攝）

中西佳餚 滿足味蕾

從山仔后散步前往文化大學，會發現不少頗具規模、附有停車場的特色餐廳，讓學區附近有了夜景以外的亮點。其中獨特的三連棟餐廳「台之最」、「花之最」和「京之最」，以及「比夢烘焙坊」，從精緻的桌菜到中西餐點一應俱全，能收服最挑剔的味蕾。

繼續走到草山小鎮，顯眼的黃色木屋非常吸睛，這是從山下鬧區搬上來的「朱里昂法式廚房」。畢業於法國藍帶廚藝學校、曾任職米其林二星餐廳的主廚，提供燉牛肉、排餐、下午茶及可麗露等甜點，從食材到醬料，都是細緻的美味。

主廚的拿手菜「杜松子紅酒燉牛肉」，色香味俱全，很受歡迎。（460元／10盎司）（圖／于魯光攝）

鮮黃色木造的「朱里昂法式廚房」，宛如童話小屋。（圖／于魯光攝）

進階挑戰 登鹿角坑

若認為陽明山只是散步賞花的公園，可就大錯特錯了。想「真正」爬山、挑戰體能的話，這裡就有「鹿角坑」、「夢幻湖」與「磺嘴山」三個生態保護區可以挑戰，其中位在馬槽彩虹橋附近的鹿角坑最為神祕，難度也最高，足以讓人完全忘記自己身在台北市。

進入保護區之前，要提早三天上網申請，並且需有領隊帶路。全程沿楓林溪兩岸往上，在茂密叢林與巨大落石間，手腳並用，或走或爬，同時睜大眼睛，四處找尋前人堆的石頭做為導引，一面前進，一面觀察花草生態，十足考驗體能和意志力，喜歡野外求生的人，一定會大呼過癮！

路線的終點，是二十多公尺高的楓林瀑布，來回三個多小時的路程雖然辛苦，但見到大瀑布的那一刻，身心得到療癒般的感受，筆墨也難以形容。

「台之最」有名的「海鮮粥」，整鍋都是滿滿鮮蝦、干貝、生蠔與蛤蜊等多種海味！（880元）（圖／于魯光攝）

採預約制的「台之最」甜點「3D雕花果凍」，要花1個多小時精製。（360元／5.5吋）（圖／于魯光攝）

【台之最】

地址：台北市士林區陽明山愛富一街2號

電話：（02）2862-8585

【朱里昂法式廚房】

地址：台北市士林區陽明山國泰街3號

電話：（02）2365-3731

【鹿角坑生態保護區】

地址：台北市北投區陽明山竹子湖路251巷管制站

電話：02-2861-3601

申請入園網址：http://eip.ymsnp.gov.tw/apply/apply1/

三連棟餐廳「台之最」是山仔后美軍眷區的美食新亮點。（圖／于魯光攝）

登「鹿角坑」山林古道時，溯溪找路的挑戰性頗高，讓人很難相信身在台北市。（圖／于魯光攝）

進入「鹿角坑」前，在管制站要刷清鞋底，避免把外來的花草種子帶入保護區。（圖／于魯光攝）

入園後的半小時，走在土石路上還算輕鬆，路旁可見到淨水廠與魚梯。（圖／于魯光攝）

園內禁止在樹上綁布條，需沿路尋找小石堆，辨識正確的路線。（圖／于魯光攝）

（繪圖／陳家榆）

【台北市 陽明山】

●豆留森林

●台之最

●朱里昂法式廚房

○仰德大道

○中國文化大學

○山仔后

△麥當勞

●青楓步道

●竹子湖

○中正山產業道路

○大梯田花卉生態農園

○竹子湖路

△陽金公路

●鹿角坑生態保護區

○管制站

△馬槽

→往士林

→往金山

→往三芝

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(中時電子報)