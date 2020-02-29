小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（29日）新聞重點。

【1】林義雄案上網 籲續查還原真相

促轉會於2月17日發布《林義雄宅血案調查報告》指出，根據向各機關調閱的檔案資料，在1980年林宅血案前後，政府單位曾監控林義雄與其親友。促轉會昨將相關檔案、公文、資料等附錄更新上傳到促轉會官網，促轉會認為，檔案顯示當年威權統治當局涉入本案的可能性不容排除，為進一步還原歷史真相，建議各機關應持續清查林義雄相關監控檔案，這也是促轉會接下來將繼續努力的工作。

【2】228連假第2天 國道雙向14路段易塞

228連續假期第2天，交通部高速公路局指出，今日是228連假期間國道交通量最低的一天，上午南下車流較多，下午則以北上車流為主，南、北向分別有5條、9條易壅塞路段，請民眾儘量避開車潮。

【3】切開肺部 大量黏稠液體溢出

備受關注的新冠病毒肺炎死亡患者屍體解剖報告28日公布，在大陸最新一期的《法醫學雜誌》上發表，報告名為《新型冠狀病毒肺炎死亡屍體系統解剖大體觀察報告》，作者是湖北省司法鑒定協會會長、華中科技大學同濟醫學院法醫系劉良教授。

【4】疫情影響產業 電價傾向連4凍

經濟部下月中要召開電價費率審議會，決定4月電價漲不漲。台電已向經濟部提出電價調整分析與建議案，不過在疫情陰影，燃料價格走勢又平穩下，經濟部內部已暫定4月不予調漲。但台電背負累計虧損仍有700多億，基於長期營運考量，仍有希望調漲3%聲音。

【5】李安交流是枝裕和 剪輯如同「做飯」

第70屆柏林影展接近尾聲，1993年曾以《囍宴》獲金熊獎肯定的導演李安於柏林時間27日下午，邀請日本名導是枝裕和與他一同在慶祝影展70周年的對談活動談論電影創作路；李安的助理李良山透露，李安來到柏林和年輕的電影工作者碰面，心情非常開心。

(中時電子報)