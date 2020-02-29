火箭「大鬍子」哈登(James Harden)最近在ESPN的訪談開砲回嗆，槓上了公鹿「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)。哈登說：「我希望自己有7呎身高，這樣我只要一直衝去灌籃就可以了。」在他看來，阿提托康波不就是靠著號稱希臘怪物的體格去欺負人嗎？

阿提托康波是今年明星賽東區隊長，他在挑選隊員的時候，TNT球評巴克利(Charles Barkley)問他為何不選哈登，阿提托康波說：「我只想選個會傳球的人。」大家聽了都笑，包括西區隊長詹姆斯(LeBron James)。

後來哈登就被分到詹姆斯那一隊。雖然只是個玩笑，哈登仍很不高興，他2016-17球季場均11.2次助攻是聯盟第一，怎麼有人敢嘲笑「助攻王」不會傳球呢？

哈登說：「我看不出笑點在哪裡，我平均的助攻數比他(阿提托康波)還多。如果我有7呎身高，我可以不用技術一直灌籃就好了。但我必須學習如何靠技術打球，而且我喜歡這樣。」

話雖如此，阿提托康波的技術其實是很強的，他進聯盟不久就打過得分後衛與控球後衛，幾乎是每個位置都能打。哈登助攻很多，但他持球時間長，單打頻率高，最後一秒才傳球賺助攻也不代表他喜歡分享球權。總之這兩人下次碰頭就有好戲看了。

(中時電子報)