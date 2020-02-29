高雄市長韓國瑜28日在高雄228和平公園參加228事件73年追紀念會，韓在致詞時，卻一時口誤將「二二八」追思紀念會，講成「八二三」追思紀念會，對此，韓國瑜對於口誤感到非常抱歉。不過，曾在質詢期間對韓翻白眼的「白眼女神」、高雄市議員黃捷果然在臉書批韓，表示「不意外」。

黃捷在臉書發文表示，今天早上，她抱著嚴肅沉痛的心情，參加228事件73周年追思紀念，看到韓市長出席，其實有點意外，但是當她看完韓的表演後，真的只覺得不意外，沉澱了一下，還是覺得需要說點什麼。

黃捷認為，韓市長的口誤、台華語版晶晶體對她來說並不是什麼大事，最讓她不舒服的是，他從頭到尾沒有搞清楚228對於台灣的意義，卻還用一種以上對下的態度叫我們要走出傷痛、要告別仇恨、要愛與包容。她反問，那韓知道國民黨殺了多少知識份子嗎？有任何一個人為此付出責任了嗎？

黃捷還批韓「正是我們不能忘記228的理由」，轉型正義仍要繼續。不過，黃捷的發言得到許多網友的認同，但也有網友直言，韓已為口誤道歉了。認為黃捷不應繼續批評。

(中時電子報)