精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(2月29日)的國際新聞重點。

【1】世衛組織：新冠肺炎疫情風險級別上調至「非常高」

世界衛生組織總幹事譚德塞表示，新冠肺炎疫情從意大利和伊朗蔓延，這樣的現象令人擔憂，將派遣團隊前往伊朗，或將在當地時間週日或下週一到達，並宣佈將新冠肺炎疫情全球風險級別由此前的「高」上調為「非常高」。

【2】美股連跌七日 創金融海嘯以來最大單周跌幅

新冠肺炎重創全球經濟，自從疫情爆發以來，各國累計經濟損失上看6兆美元。其中製造業受創嚴重，工廠停工，造成全球供應鏈中斷，投資人對於今年經濟表現一片悲觀。周五美股經過一日震盪，道瓊工業指數終場下跌357.28點，或1.39%，以25409.36點作收；標準普爾500指數下跌24.54點或0.82%，以2954.22點作收。

【3】土耳其不擋了 數千難民湧歐洲

俄羅斯衛星通訊社28日援引土耳其新聞社電視台報導，土耳其已不再阻擋難民進入歐洲，消息發布後，數千名來自敘利亞、巴基斯坦、伊朗和伊拉克的難民正不斷湧向土耳其與歐洲國家的邊界。

【4】情勢遽升 土敘恐全面開戰

土耳其軍隊27日晚間在敘利亞西北部伊德利卜省遭到敘政府軍空襲，造成土方官兵33人死亡、32人受傷。這也是土耳其4年前首次介入敘利亞內戰以來，土軍最為慘重的單日死傷。土耳其總統艾爾多安決定進行反擊，隨後，支援部隊對敘政府軍發起地面和空中打擊，土、敘面臨全面開戰的危機。

【5】韓增571例新高 日旅遊亮黃燈

大陸以外新冠肺炎的「重災區」南韓，28日新增確診病例再創新高，達571例，累計確診病例2337例。新病例447例在大邱市，但京畿道、首爾、釜山等地病例出現增長，首都首爾更疑似出現聚集性感染。

(中時電子報)