柏林影展即將閉幕，每年專為LGBTQ題材影片而設的泰迪熊獎，從1987年舉辦至今已是第34屆，頒獎典禮於台灣時間29日凌晨4時展開，導演蔡明亮入選主競賽片的《日子》搶先拿獎，獲得泰迪熊獎評審團獎的肯定，蔡明亮在：「謝謝大家給我這個獎，我要把這個獎獻給我最開放、最自由、最有包容力、我所生活的地方——台灣！」

喜蔡明亮導演拿下柏林影展泰迪熊評審團獎。（汯呄霖電影提供）

他帶領兩位男主角李康生、亞儂弘尚希（Anong Houngheuangsy）及團隊上台領獎，典禮現場也播映《日子》片中一段情慾戲，蔡明亮曾在記者會表示：「我在拍亞儂給康生做按摩的鏡頭時，希望觀眾在看的時候，感覺就像被按摩，是透過肉體進入到人心裡的一種安慰。」

喜蔡明亮導演拿下柏林影展泰迪熊評審團獎。（汯呄霖電影提供）

本屆柏林影展泰迪熊獎最佳電影、讀者獎由26歲的德國導演Faraz Shariat的《No Hard Feelings》獲得，同時，最佳紀錄片由法國作品《If It Were Love》奪下，最佳短片為《Playback》。香港同志片《叔·叔》3位演員太保、袁富華、區嘉雯和導演楊曜愷日前已在柏林宣傳，可惜與獎項擦身而過。

泰迪熊獎一直被視為同志電影中的最高榮譽，過去在2007年楊丞琳、梁洛施主演的《刺青》曾奪最佳電影，台灣導演黃惠偵的《日常對話》在2017年也奪得最佳紀錄片。香港導演關錦鵬執導的《愈快樂愈墮落》則在1998年贏得最佳影片，而大陸導演相梓則以《再見，南屏晚鐘》於去年獲頒評審團獎。

(中時 )