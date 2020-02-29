新冠肺炎在多國蔓延，投資人擔憂疫情影響經濟衰退，美股28日早盤跌逾千點，本周已跌約4000點，連7個交易日下挫，28日南韓、日本及中國大陸等亞太七大股市全跌入修正領域；美股道瓊工業指數連日恐慌，開盤再度大跌約800點，且跌勢仍在持續。外界認為，全球股市本周跌幅可能面臨2008年金融危機以來最糟單周走勢。

美股三大指數28日早盤續跌逾4%，道瓊指數盤中一度跌逾千點，跌破25000點，收25409.36點，本周累計跌約4000點。那斯達克綜合指數盤中一度跌3.5%，收8567.37點、史坦普500指數下跌24.54點，收2594.22點，創下2011年8月以來最大單日跌幅。道瓊指數單周下跌超過12%，是2008年金融危機來最大單周跌幅。

日本、南韓、中國大陸、香港、澳洲，新加坡、泰國等亞太七大股市難逃賣壓，相繼跌入修正領域，日經指數昨日終場跌逾805點，單周累計跌逾2200點。印尼、菲律賓股市瀕臨熊市，歐股普遍跌逾3%，道瓊歐洲Stoxx 600指數、德股也相繼下跌。全球股市市值自1月20日以來，至少已蒸發6兆美元。

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(中時電子報)