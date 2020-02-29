別再聽信，長期吃藥會洗腎。（圖／魏士傑醫師提供）

許多慢性病患者需要長期用藥控制，但有些患者因有著「吃太多藥會洗腎」的想法，因此而不積極配合療程，家醫科醫師魏士傑表示，這些都是迷思，其實只要配合藥矚服藥，就不會導致洗腎。

魏士傑說，治療慢性病患者最難之處便是「說服」，目前仍有許多人心中還有「長期吃藥會洗腎」 的想法，因此每次聽到需長期吃藥，都會馬上搖頭拒絕，深怕自己吃藥吃久了就停不了，甚至會漸漸走向洗腎之路。

對此，魏士傑闢謠，任何藥物吃下肚，都是靠肝臟或腎臟來代謝。一般的慢性病治療，醫師都是根據患者的情況來配藥，因此只要按照藥矚服用，不自己亂吃、濫用，其實就不必擔心會導致洗腎。

魏士傑表示，罹患糖尿病、高血壓等慢性病的人，如果不好好吃藥控制，反而會更傷腎！高血壓惡化會導致動脈硬化，血液循環變差，導致腎功能惡化；而長期血糖過高，可能會導致腎絲球病變，重者就可能要洗腎。

魏士傑提醒，想要遠離洗腎，首先要按時吃藥控制慢性病，同時也別亂吃坊間來例不明的藥品，也別過度濫用止痛藥，飲食上盡量少油、少鹽、少糖以及少加工食品，並多多運動控制體重。

(中時電子報)