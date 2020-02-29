基隆廟口夜市因為新冠肺炎疫，意外上演「邢記鼎邊趖VS.奶油螃蟹」全武行！「鼎邊趖」老闆不甘被說夜市生意一落千丈「都是陸籍員工害的」，動手將「螃蟹」老闆打趴在地，造成鼻子骨折，氣的直呼「生意差，關我們X事」，這場肢體衝突引起當地人關注。

據「ETtoday」報導，奶油螃蟹店何姓老闆指控，當時只跟鼎邊趖店說「這次大陸隱藏疫情」，還說了疫情「肯定跟你們店裡的大陸員工脫不了關係」，下一秒老闆就跑出來對他狂踹，將他打成鼻子閉鎖性骨折，得開刀手術治療。

鼎邊趖店家反控，早在衝突之前，何姓老闆就曾多次挑釁「瞪我」，還會騎車經過故意要撞人，報警很多次。

何姓老闆則全盤否認表示，他不曾跟他們亂，只是從那邊經過而已，有一天經過跟員工稍微有點口角，就被對方老闆跑出來痛毆。

警方調查後發現，兩攤商互有嫌隙，雖非聚眾鬥毆，但已妨礙社會秩序，警方會主動調閱監視器釐清案情，並通知當事人到案說明。

(中時電子報)