加州聖克拉拉郡出現社區傳播病例

聖克拉拉（Santa Clara）衛生官員周五說，一名加州婦人可能是新冠肺癌社區傳播的第二例。

據CNN新聞網28日報導，聖克拉拉郡公共衛生局長柯蒂（Sara Cody）說，這名婦人是當地居民，新病例顯示，有社區傳播的證據，但程度還不清楚。「我了解，這或許聽來令人擔憂，」她說，「但我們有備而來，如今我們需要開始採取額外行動，以減緩這疾病的傳播。」

(中時電子報)