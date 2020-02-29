加州社區傳播第二例 蔓延程度不明 08:292020/02/29 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國政府打算將50名感染新冠肺炎的患者送到南加州橘郡的科斯塔梅薩（Costa Mesa），引發當地居民反彈。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加州聖克拉拉郡出現社區傳播病例 聖克拉拉（Santa Clara）衛生官員周五說，一名加州婦人可能是新冠肺癌社區傳播的第二例。 據CNN新聞網28日報導，聖克拉拉郡公共衛生局長柯蒂（Sara Cody）說，這名婦人是當地居民，新病例顯示，有社區傳播的證據，但程度還不清楚。「我了解，這或許聽來令人擔憂，」她說，「但我們有備而來，如今我們需要開始採取額外行動，以減緩這疾病的傳播。」 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #加州 #社區傳播 #舊金山 #陽性 #確診 #檢測 也許您會感興趣 推薦閱讀 黑色星期一 疫情連環爆 全球股崩 04:102020/02/25 財經要聞 考驗才開始 下月須防社區傳播 04:092020/02/26 焦點新聞 全球不景氣來了嗎？ 04:102020/02/26 論壇廣場 防疫考驗才開始 蘇益仁籲政府超前部署 社區傳播 3月現高峰 00:482020/02/26 生活新聞 防疫便利貼2 》有這4徵兆才是社區傳播 11:002020/02/27 生活 舊金山疑現社區傳播新冠肺炎首例 病源不明 09:522020/02/27 國際 《國際金融》CDC證實美國有社區傳播之虞，美股期貨「嚇」挫 14:152020/02/27 財經 第9天 美國仍列台灣為社區傳播 21:292020/02/27 政治 美疑有社區傳播 川普信心喊話 01:122020/02/28 國際大事 憂新冠肺炎 加州33例 監測8,400人 07:282020/02/28 國際 國際熱門新聞 疫情淪陷 德仍不恐慌的關鍵 - 國際 美股連跌七日 創金融海嘯以來最大單周跌幅 - 國際 俄當攔路虎 土進退維谷 - 國際大事 - 中國時報 土耳其不擋了 數千難民湧歐洲 - 國際大事 - 中國時報 美疫情惡化不可避！自家人爆防疫後勤兩大缺失 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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