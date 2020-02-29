李蒨蓉發文。（圖／翻攝自李蒨蓉 Janet Lee臉書）

女星李蒨蓉5年前惹出阿帕契打卡案風波，前年才直認當時白目也逐步復出，27日她發文透露不知道被哪家媒體的狗仔跟拍，李蒨蓉索性主動出擊，她敲了敲狗仔的車窗，拿出兩盒馬卡龍說：「早點收工吧！請你們吃甜點。」對方收下後竟也摸摸鼻子離開下班，皆大歡喜的結局讓人直呼不可思議。

李蒨蓉當年因打卡風波被封為阿帕契姊，她和媒體之間關係一度緊張，2018年她透露在人生低潮時遇到有人帶她進教會，讓她受洗，才大徹大悟過去所犯的錯，懂得反省，也學會和自己和解。日前她在臉書分享，從上周起就發現家巷口出現狗仔，她說：「一頭霧水的我，不知道他們在等什麼、想拍什麼，截至目前為止也不知道是哪家媒體。」

為了保護家人，李蒨蓉出門遛狗時突然鼓起勇氣，一手提著愛犬的便便，一手拿著兩盒馬卡龍，決定去敲狗仔車窗，起初對方裝傻不回應，李蒨蓉不死心繼續敲，對方才打開車窗，李蒨蓉便遞上甜點，勸對方早點收工。

李蒨蓉說，自己後來買了杯飲料回家時，發現巷子口的狗仔真的下班了，她寫下：「這樣不是很好嗎？我在家享受一杯精釀啤酒，抱著毛孩看電影，『辛苦的拍攝團隊』也可以回家抱老婆、抱小孩、或是抱棉被都好！何必在車上乾等？」，並強調：「別讓任何人事物影響生活情趣」、「生平第一次敲狗仔隊的車窗」。

(中時電子報)