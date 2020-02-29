Sun Yang to Duncan Scott: "You're a loser. I'm a winner." pic.twitter.com/W1AhD6XekV — Nick Zaccardi (@nzaccardi) July 23, 2019

大陸泳將孫楊「世紀藥檢案」結果重判8年，他必須被禁賽到2028年2月，屆時孫楊36歲了，換言之他的泳壇生涯已結束。不僅西方泳壇歡欣鼓舞，即使大陸網民也有一些討厭孫楊的聲音出來叫好。

去年在游泳世錦賽挺身抵制孫楊的澳洲泳將霍頓(Mack Horton)一下子成為英雄，他表示在審判結果出爐後，馬上就被網路支持者的留言給淹沒。霍頓對記者說：「無論結果如何，我只是要告訴世界我永遠支持乾淨的運動。」

英國泳將史考特(Duncan Scott)也曾抵制孫楊，然後被孫楊當面嗆聲：「你是輸家，我是贏家。」孫楊當時那副得意的模樣，讓他現在更難以獲得同情。事實上有些大陸網民已經厭倦孫楊刻意訴諸輿論、操弄民族愛國情緒的手法。

雖然游泳生涯告終，不過孫楊可以保留他得到的獎牌。南非泳將克洛斯(Chad Le Clos)有點失望拿不回獎牌，他是里約奧運200公尺自由式銀牌，結果金牌仍在孫楊手中。

這個案件發生於2018年9月，起初由國際泳總裁決，孫楊獲勝。國際反禁藥組織(WADA)向國際仲裁庭申訴，大逆轉終結了孫楊生涯。孫楊打算到瑞士聯邦最高法院再打第三回合，但是翻盤的機率很小。

(中時電子報)