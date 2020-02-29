謝和弦和正宮Keanna尚未正式離婚，就已毫無顧忌的高調向劈腿對象莉婭求婚，人前人後大方放閃，昨（28日）還在IG瘋狂貼照自己洗版，寫下「ㄧ路幸福到您死光光」、「我願意和妳結為夫妻」等語。

謝和弦大方公開與莉婭的合照。（合成圖／chord0415 IG）

謝和弦與婚外戀對象莉婭打破世人眼光，交往超高調，謝和弦求婚成功之後竟趕著拍婚紗，並公開分享給外界欣賞。謝和弦在婚紗照中穿的是黑底合身花背心，搭配黑色側花邊長褲，莉婭則選擇大紅色傳統風禮服，雖然沒有搭配髮型，但笑靨如花，看起來喜氣洋洋，讓人看得忘了謝和弦還是有婦之夫的身分。

謝和弦PO照搭配發文也維持一貫風格，「ㄧ路幸福到您死光光」、緊摟莉婭寫下「綁架拐走帶妳去月球，把活人殭屍留在地球」、「一路笑到420」、「我狠有辦法，您跟不上啦」、「我願意和妳結為夫妻，也願意為臺灣馬殺雞」、「響叮噹愛莉婭」、「嗆我您會死，愛我妳會活」。

謝和弦與莉婭一系列照片，引來眾多網友留言。（合成圖／chord0415 IG）

網友看後紛紛留言表示「前妻比較美」、「天氣這麼熱穿得像唱戲的一樣」、「小三的頭油可以當潤唇膏用」、「看這照片，頭還沒洗」、「頭髮油就算了，連唇紋都這麼可怕」、「看你發瘋有夠療癒，每天都是笑話，繼韓國瑜之後的新笑點」。也有網友說「現在每天看你發瘋是一種樂趣，挺期待的」、「讚啦扣哥」、「帥」、「好愜意的笑容喔」、「太相配了我很感動」、「希望你不要再辜負另一個女人了，人家也是有父母的」。

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(中時電子報)