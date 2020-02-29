美國28日，因擔憂新冠肺炎疫情持續擴散，美股三大股指大幅開低，道瓊工業指數一度再次下跌超過1000點，但盤中美聯準會(FED)出面喊話，表示會採取適當措施提振經濟，微軟引領大型科技股反彈，美股收復了部分失地。

收盤，標普500下跌24.60點，跌幅0.83％，報2954.14點；納斯達克指數上漲0.90點，漲幅0.01％，報8567.37點；道瓊指數下跌357.50點，跌幅1.39％，報25409.15點。標普500指數的11個類股中有8個下跌，3個上漲。其中，公用事業領跌，能源領漲。

本周（2月24日至2月28日）美股創下2008年金融危機以來的最差一周表現。道指本周累跌逾12％，創2008年以來最大單周百分比跌幅，與2月12日創下的紀錄高點相比累跌14.1％；按點數來看，累計跌幅超過3500點。標普500指數本周累跌11.5％，創金融危機以來最大單周跌幅。

(旺報 )