羅智強臉書。

羅智強臉書。

新冠肺炎疫情延燒，各國都陸續派遣專機到武漢接回僑胞，但是台灣政府卻因為包機問題，遲遲無法將滯留大陸的國人皆應回台，對此，前總統馬英就曾發聲呼籲蔡政府放下意識形態，盡速與對岸合作派遣包機。

而馬英九的呼籲卻遭馬政府時期的衛生署長葉金川、楊志良批評；這讓台北市議員羅智強相當不滿，表示兩位署長若認為馬英九的發言沒有專業，那就請兩位發揮所長，到底台灣的醫療資源，承不承擔得起1235位武漢台人回台？如果承擔不了，那麼政府就老實承認；但如果醫療資源足夠，那麼武漢台人返台，阻礙的就是不是防疫，而是政治、是選舉、是計算，楊志良、葉金川兩位前署長，應該是要呼應馬總統，而不是要馬總統不說話。

羅智強表示，葉金川前署長說，馬總統再講話，國民黨支持度會從12%掉到8%，而這個角度是政治，不是防疫；馬總統當然知道僅僅1235位的武漢台人，在選票上是絕對的少數，但既然是「人權」，就是跟多數、少數沒有關係；在這一點看來，羅智強直說，他以曾經馬團隊的一份子為榮、更以馬總統為榮！

(中時電子報)